Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

A Russell Bedford Brasil - Sports será uma solução de ponta a ponta para clubes e organizações esportivas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Gigante global em auditoria e consultoria e com atuação expressiva em todo o território brasileiro, a Russell Bedford Brasil deu um novo passo na ampliação do seu vasto mix de serviços, passando a atuar em diversas frentes do mercado esportivo. Com a expertise de ninguém menos que o empresário Jorge Baidek, empresário e ex-zagueiro campeão do mundo pelo Grêmio, a empresa tem em seu horizonte não apenas o futebol, mas outras modalidades.

A Russell Bedford Brasil – Sports será uma solução de ponta a ponta para clubes e organizações esportivas, ofertando serviços como: implementação de Sociedade Anônima de Futebol (SAF), gestão de patrimônio, captação de investimentos, planejamento estratégico, gestão financeira, gestão de riscos, compliance e muitos outros.

Para Willian Reinaldo, sócio e head de Expansão da Russell Bedford Brasil, a nova divisão da empresa surge para atender uma demanda latente por profissionalização de processos de gestão na área esportiva. “Estamos entrando no mercado com a expertise global da marca, seguindo tendências comprovadamente eficazes do mercado europeu, norte-americano e asiático. Os clubes brasileiros possuem estruturas gerenciais e administrativas que nem sempre conseguem abraçar todos os desafios inerentes a sua atuação. Nós seremos o atalho para o aumento da eficiência operacional e financeira e o braço externo que faltava para as organizações esportivas expandirem suas marcas e mudarem de patamar”, salienta.

Na mesma linha, Jorge Baidek celebrou a parceria. “Estou entusiasmado em fazer parte desta parceria com a Russell Bedford Brasil, uma empresa com vasta experiência e prestígio internacional. O conhecimento global da Russell Bedford, juntamente com seu compromisso com a excelência, será crucial para auxiliar clubes e organizações esportivas no Brasil a se profissionalizarem e alcançarem seus objetivos. Esta parceria simboliza uma oportunidade única para trazer as melhores práticas internacionais e inovação ao mercado esportivo brasileiro, impulsionando seu crescimento e colaborando para o sucesso de nossos clubes e atletas”, afirma.

“É uma satisfação integrar esta parceria com a Russell Bedford Brasil, uma empresa reconhecida por suas soluções empresariais de alto nível no cenário global. Com a adoção das Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs) no Brasil, temos a chance de dar um salto na evolução do futebol nacional, tornando-o mais profissional e financeiramente sólido. A ampla expertise e o olhar inovador da Russell Bedford serão essenciais para guiar clubes e organizações esportivas nesta nova fase e maximizar as oportunidades que a recente mudança de paradigma proporciona. Juntos, nos dedicaremos para impulsionar o esporte no Brasil e aproximar nossos clubes e atletas das melhores práticas internacionais”, completa William Baidek, filho do ex-jogador e parceiro no negócio.

Com equipe multidisciplinar para atuar em todos os desafios da gestão esportiva, a Russell Bedford Brasil – Sports recentemente iniciou seus primeiros projetos na área e está em tratativas com grandes clubes para trabalhos ainda em 2023. Interessados podem conhecer mais sobre o trabalho da empresa acessando a página russellbedford.com.br ou entrando em contato pelo telefone 4007-1219 ou e-mail contato@russellbedford.com.br.

2023-05-09