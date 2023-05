Acontece Desembargador do TRT-4 Emílio Papaléo Zin lança livro de crônicas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

“Não sei quando, nem onde. Apenas os porquês”, da Capítulo 1, é a primeira obra do autor. Foto: Henrique Alonso Foto: Henrique Alonso

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O livro “Não sei quando, nem onde. Apenas os porquês” reúne um conjunto de 50 crônicas e dois contos de autoria do desembargador Emílio Papaléo Zin. A obra, editada pela Capítulo 1 – Conteúdo e Design Editoriais, foi lançada nesta segunda-feira (8) em uma sessão de autógrafos com amigos e convidados do escritor. A publicação conta com prefácio de Martha Medeiros, ilustrações de Alexandre Oliveira e revisão da Press Revisão.

Nas páginas, histórias que aconteceram em diferentes momentos da vida de Emílio, memórias de uma Porto Alegre que não mais existe, reflexões sobre o nosso dia a dia, por vezes difícil, por vezes divertido. Como o próprio autor explica em seu texto de apresentação, não sabe identificar nem onde, nem quando ele estava quando decidiu escrever seu primeiro livro. Mas revela, com objetividade, algumas das razões que o fizeram aceitar o desafio de realizar o projeto editorial: o gosto pela leitura e a escolha da escrita como uma espécie de hobby.

Sobre o autor

Emílio Papaléo Zin advogou por 22 anos, lecionou Direito do Trabalho em diferentes cursos e universidades durante 10 anos e é palestrante em congressos e seminários. Desde 2009, atua como desembargador federal do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4). Também foi dirigente do Sport Club Internacional.

