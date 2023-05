Acontece Gaúcha é premiada na maior exposição de cães da América Latina

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Os cães da raça Ovelheiro Gaúcho chamaram a atenção na exposição Foto: Thabia Padoin Foto: Thabia Padoin

Entre os dias 28 e 30 de abril, em Punta del Este, a maior exposição de cães da América Latina pelo sistema Federação Cinológica Internacional, foi palco de diversas raças de cachorros. De origem gaúcha, o cão Ovelheiro Gaúcho é considerado patrimônio cultural e genético do Rio Grande do Sul.

A expositora, Ana Schames, recebeu o prêmio com a raça tombada. O sucesso dos cães da raça Ovelheiro gaúcho é fruto do trabalho incrível realizado pela gaúcha e seu noivo, Anarolino Schorr, que também marcaram presença na World Dog Show, no Brasil, no final do ano passado. O evento era considerado a “Copa do Mundo dos Cães”, de onde trouxeram vários cães campeões mundiais.

Os cães da raça Ovelheiro gaúcho, apresentados por Ana Luiza e Anarolino, têm um grande aliado em Douglas Ribeiro, o handler responsável por apresentá-los nas competições. E, por fim, Carla Abreu, do canil Essência Gaúcha, é a parceira de criação dos cães da raça, garantindo que essa tradição gaúcha seja mantida e valorizada.

A fêmea adulta, Donatella Morada de São Chico, foi a grande campeã brasileira e pan-americana, e na exposição em Punta del Este, sagrou-se campeã uruguaia e vencedora da Américas e Caribe. Já a filhotinha, Bloody Mary Essencia Gaúcha, conquistou o título de melhor filhote da raça.

