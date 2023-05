Acontece Sesi Conecta Saúde aborda estratégias de ESG e suas conexões com a gestão da saúde integral no trabalho

Em sua terceira edição, o evento promovido pelo Sesi-RS acontece nesta terça e quarta-feira, em formato presencial e on-line. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

O crescimento sustentável das organizações passa pelo desenvolvimento de ações voltadas para a saúde das pessoas. É para fomentar reflexões sobre os tópicos mais atuais dessa temática que o Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi-RS) tem promovido anualmente um dos maiores eventos de saúde no Brasil. Neste ano, o Sesi Conecta Saúde ocorre nesta terça (9) e quarta-feira (10), abordando com profundidade as conexões entre as estratégias de ESG e saúde nas empresas.

A sigla em inglês para “Environmental, Social and Governance” se refere a uma jornada de transformação para potencializar as práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança nas organizações. Por isso, o ESG tem sido um importante fator de fortalecimento para o futuro da saúde integral no trabalho, impactando na segurança, bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores e fazendo com que as empresas ganhem em desenvolvimento e em competitividade no mercado.

“Considerando o cenário mundial e brasileiro de crescimento da expectativa de vida da população e também da prevalência de casos de doenças – como DCNT´s e transtornos mentais e comportamentais -, o Sesi-RS pauta cada vez mais a sua atuação por meio da saúde integral, visando contribuir para o cuidado integral e para a longevidade saudável e produtiva tanto dos trabalhadores, impactando na força produtiva das indústrias, quanto da comunidade, associada a maior qualidade de vida em geral”, destaca o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo. Esta visão também se conecta com a temática da sustentabilidade pautada no ESG, já que ambos se referem à necessidade do “cuidado”, assunto que será tratado no evento.

Com esse intuito, o Sesi-RS está comprometido a apoiar pessoas e empresas para uma gestão adequada e avançada da área, realizando pelo terceiro ano consecutivo o Sesi Conecta Saúde, presencialmente em Porto Alegre e com transmissão on-line para todo o país. Reunindo palestrantes nacionais e internacionais, o encontro beneficiou mais de 50 mil inscritos nas suas duas últimas edições e, mais uma vez, tem o objetivo de promover discussões de qualidade e de reforçar a importância de ambientes laborais saudáveis em cenários de constantes mudanças.

Em 2023, especialistas renomados apresentam as suas experiências, estudos e considerações sobre Segurança e Saúde no Trabalho, Saúde Mental e Fatores Psicossociais e Qualidade de Vida e Bem-Estar, conduzindo o público a reflexões sobre o papel das empresas e dos trabalhadores nesses âmbitos.

Ao todo, o Sesi Conecta Saúde terá 11 palestrantes trazendo discussões sobre o ecossistema da saúde. Entre eles, o psiquiatra e escritor Augusto Cury, o ex-atleta de natação da seleção brasileira Joel Jota, a neurocientista Carla Tieppo, o especialista em medicina do estilo de vida Lucas Medeiros, a especialista em educação transformadora nas empresas Soraia Schutel, entre outros. Nos painéis serão abordados assuntos como presenteísmo, liderança, estilo de vida, diversidade, produtividade e, principalmente, como todos estão envolvidos com o ESG.

As inscrições para o Sesi Conecta Saúde são gratuitas e estão abertas ao público de todo o Brasil pelo site www.sesiconectasaude.com.br.

