Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

A produção é uma parceria com o poeta e pensador contemporâneo Fabrício Carpinejar. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Regado de emoções e sentimentos, o Dia das Mães é uma data que traz muitas lembranças carregadas de saudades daquelas que já se foram. Para homenageá-las, o Grupo Cortel, em parceria com o poeta e pensador contemporâneo Fabrício Carpinejar, apresenta a websérie “Mãe Além do Tempo”: uma produção sobre o amor incondicional e incomparável. A marca também realizará ações especiais em seus empreendimentos entre os dias 13 e 14 de maio.

“Mãe Além do Tempo” é uma reflexão profunda sobre a finitude dos papéis exercidos durante a vida, uma homenagem àquelas que permanecem vivas através das memórias e do legado. Com o propósito de acolher e confortar o enlutado, com sensibilidade, respeito e empatia, a temporada conta com quatro episódios, disponibilizados progressivamente no canal www.youtube.com/@GrupoCortel e nas redes sociais do poeta e da marca até o dia 14 de maio.

Completando 60 anos, o Grupo Cortel é reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho de acolhimento de famílias enlutadas, ressignificando o luto através de ações e projetos que ofereçam apoio e orientação às famílias no momento da perda, além de celebrar a vida e o legado, através de homenagens especiais.

Confira a programação completa:

Sábado (13)

Crematório Metropolitano, em Porto Alegre (RS)

10h – Celebração Ecumênica

Durante o dia: Música ao vivo

Exposição: Mulheres na Literatura

Domingo (14)

Crematório e Cemitério Ecumênico Cristo Rei, em São Leopoldo (RS)

11h – Missa com bênção da Saúde

Durante o dia: Espaço de adoção Pet, ONG Focinhos de Rua e Música ao vivo

Crematório e Cemitério São Vicente, em Canoas (RS)

9h – Encontro Espírita com palestrante Elmira Peluffo da Casa Espírita Fraternidade

10h – Missa com bênção da Saúde

11h – Laços sistêmicos da Alma e Reiki com Elida Correa

15h – Encontro com a psicóloga do Grupo ELOS (laços afetivos, amor infinito e saudade)

Durante o dia: Música ao vivo

Crematório e Cemitério Memorial da Colina, em Cachoeirinha (RS)

10h30 – Missa com bênção da Saúde

15h – Encontro com psicóloga do Grupo ELOS (laços afetivos, amor infinito e saudade)

Durante o dia: Música ao vivo

Exposição: Mães ao redor do mundo em 100 anos e Mães de cada signo

Crematório e Cemitério Saint Hilaire, em Viamão (RS)

10h – Missa com bênção da Saúde

15h – Palestra Espírita com palestrante Valmir Braga

Durante o dia: Música ao vivo

Exposição: Fotos de Homenagens Forever

