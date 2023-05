Acontece Livro com material inédito sobre negociações é lançado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

“Jogada de Mestre: as 48 mais poderosas táticas de negociação" é um guia prático para pensar e conduzir negociações em todas as esferas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (8), a promotora de Justiça Rochelle Jelinek e a mentora de executivos Maria Regina Xausa receberam convidados na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country para o lançamento do livro “Jogada de Mestre: as 48 mais poderosas táticas de negociação”.

A obra, escrita em parceria com mais cinco autores, é um guia prático para pensar e conduzir negociações em todas as esferas. Além da tradicional sessão de autógrafos, o evento contou também com um talkshow sobre o tema. O título está disponível em formato impresso, e-book e audiobook em lojas físicas e virtuais.

https://www.osul.com.br/livro-com-material-inedito-sobre-negociacoes-e-lancado-em-porto-alegre/

2023-05-09