Acontece Projeto Crianças Virtuosas retorna com lançamento de “A Vida Neste Minutinho”, “O Baldinho Invisível” e “Livro de Atividades”

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Idealizada pela mãe e escritora Alua Kopstein, a iniciativa fomenta o ensino de uma vida de bem-estar através de materiais lúdicos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A capital gaúcha receberá um evento gratuito com atividades lúdicas voltadas para o público infantil no próximo dia 28. A ação faz parte do lançamento dos livros “A Vida Neste Minutinho”, “O Baldinho Invisível” e “Livro de Atividades Crianças Virtuosas”, escritos por Alua Kopstein, idealizadora do projeto Crianças Virtuosas.

No evento, haverá show de músicas (compostas exclusivamente para os livros por Luana Pacheco e Luciano Leães), roda de leitura com bonecos de pano, exercícios de respiração consciente e espaços para desenhar e pintar. Em seguida, os interessados poderão adquirir exemplares das obras e receber autógrafos e dedicatórias da autora.

A ação acontecerá na Praça Doutor Maurício Cardoso (entre as ruas Félix da Cunha e Tobias da Silva, no bairro Moinhos de Vento), com a parceria da Lezanfan, produtora de eventos infantis. Dentre as atividades, também estão previstas doações de exemplares das obras a casas de acolhimento, casas lares e abrigos, e aos projetos sociais mantidos pela Rede Marista em Porto Alegre.

Sobre o projeto

Por meio de livros educativos, materiais lúdicos, músicas, podcasts, workshops e palestras, a iniciativa Crianças Virtuosas fomenta o ensino de uma vida de bem-estar e felicidade.

Idealizado pela mãe e escritora Alua Kopstein, o projeto surgiu com o livro “Crianças Virtuosas de A a Z”, que desperta a curiosidade dos pequenos para as virtudes do bem-viver consigo, com o outro e com o mundo. As páginas ganham cores nas mãos do ilustrador Pirecco.

Agora, o movimento se expande com três novos livros. “A Vida Neste Minutinho”, que ensina sobre a importância do momento presente em nossas vidas, conta com ilustrações também do Pirecco Studio. Já a obra “O Baldinho Invisível” mostra como atos de bondade contribuem para o nosso bem-estar. As ilustrações são da artista Suppa. Por fim, o “Livro de Atividades Crianças Virtuosas”, ilustrado por Pirecco, é uma coletânea de brincadeiras lúdicas e educativas relacionadas aos temas dos livros anteriores.

Para adquirir os livros ou fazer doações basta acessar o site benfeitoria.com.br ou entrar em contato através do direct do perfil @criancasvirtuosas no Instagram. Eles serão entregues por correio ou podem ser retirados em eventos de lançamento.

