Polícia Internos de clínica são sequestrados e mortos no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Conforme a Polícia civil, os criminosos chegaram na clínica em dois carros Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma clínica de reabilitação foi invadida por cerca de seis criminosos na madrugada de quarta-feira (10) em Mostardas, no Litoral Norte gaúcho. Os pacientes de 17 anos e 31 anos que estavam internados foram sequestrados e mortos.

Conforme a Polícia civil, os criminosos chegaram na clínica em dois carros. Eles estavam vestidos com uniformes da Polícia Civil e com armas de fogo.

O veículo foi localizado, em Palmares do Sul, no litoral gaúcho. Os suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso mas acredita que a motivação do crime tenha relação com o tráfico de drogas.

