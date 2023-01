Política Interventor exonera 13 servidores da Segurança Pública do Distrito Federal nomeados por Anderson Torres

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

"O fundamental na intervenção foi retomar a linha de comando e autoridade sobre as forças de segurança do DF", disse Cappelli Foto: Reprodução de TV

O interventor federal Ricardo Cappelli determinou a exoneração de 13 servidores da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal que estavam atuando no domingo (08) durante a invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Todos foram nomeados pelo ex-secretário Anderson Torres.

A medida foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do DF na terça-feira (10). Na mesma publicação, novos nomes foram nomeados para os cargos que ficaram vagos.

Entre as trocas, está a do ex-comandante-geral da Polícia Militar Fábio Augusto Vieira, preso na terça-feira após determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Klepter Rosa Gonçalves assumiu o cargo.

“Vamos procurar restabelecer no comando do órgão a equipe que comandou com sucesso a operação de segurança da posse do presidente”, afirmou Cappelli.

Para o interventor federal, houve um vácuo no comando a partir da nomeação de uma nova equipe para a pasta. “Até porque o secretário de Segurança sequer estava no comando”, declarou Cappelli, em referência ao fato de que Torres estava fora de Brasília no dia dos atos extremistas. A prisão do ex-ministro de Jair Bolsonaro, que viajou a Orlando (EUA) de férias, foi determinada por Moraes.

“O fundamental na intervenção foi retomar a linha de comando e autoridade sobre as forças de segurança do DF. Acho que tem responsabilidades graves e vamos apurar todas. Vamos até as últimas consequências para apurar as responsabilidades”, afirmou Cappelli.

Veja o nome das pessoas exoneradas:

– Coronel Fábio Augusto Vieira

– Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto

– Coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra

– Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

– Tenente-coronel Clovis Eduardo Condi

– Major Gustavo Cunha de Souza

– Major Igor Mendes Ferreira

– Major Gizela Lucy Teixeira Barros

– Marcos Paulo Cardoso Coelho da Silva – chefe de gabinete

– Delegada da PF Marília Ferreira de Alencar – subsecretária de inteligência

– Delegado da PF Fernando de Souza Oliveira – secretário-executivo

– Patrícia dos Santos Moreira – assessor especial do gabinete do secretário

– Ricardo Borda D’Água de Almeida Braga – subsecretário de ensino e gestão de pessoas

