Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Policiais gaúchos viajaram para Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira, na noite de terça-feira Foto: BM/Divulgação Policiais gaúchos viajaram para Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira, na noite de terça-feira. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Setenta e três policiais militares do Comando de Polícia de Choque da Brigada Militar, lotados nos batalhões de Porto Alegre, Passo Fundo e Uruguaiana, desembarcaram em Brasília, na noite de terça-feira (10), para integrar a Força Nacional de Segurança.

Eles viajaram em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira), que partiu do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para se unir a policiais de outros Estados convocados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para reforçar a segurança na capital federal após os ataques às sedes dos Três Poderes, no domingo (08).

Na manhã de terça, os policiais gaúchos participaram de instrução e nivelamento no 1º Batalhão de Polícia de Choque, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Depois, o contingente se reuniu com o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, e com o subcomandante-geral da corporação, coronel Douglas Soares, no Quartel do Comando-Geral da BM, no Centro da Capital.

Os agentes ficarão à disposição do Ministério da Justiça até o dia 31 deste mês, período de duração da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Além do Rio Grande do Sul, participam da missão policiais militares de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.

