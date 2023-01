Celebridades “Os Banshees de Inisherin” e “Os Fabelmans” são o grandes ganhadores do Globo de Ouro 2023

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Destaque no Globo de Ouro, "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta Foto: Divulgação/Universal Pictures Destaque no Globo de Ouro, "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta. (Foto: Divulgação/Universal Pictures) Foto: Divulgação/Universal Pictures

“Os Banshees de Inisherin” e “Os Fabelmans” foram os grandes vencedores entre os premiados do cinema no Globo de Ouro 2023, na noite de terça-feira (10). A cerimônia da 80ª edição do evento foi realizada no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nas categorias de TV, os grandes destaques foram a comédia “Abbott Elementary” e a antologia “The White Lotus”.

A edição deste ano foi uma tentativa de recuperação da relevância do evento, que em 2022 não foi transmitido em lugar algum nem contou com a presença de celebridades, após diversas críticas à entidade organizadora por falta de diversidade e transparência.

A maior parte das 27 categorias foi recebida presencialmente pelos vencedores, mas Zendaya, Cate Blanchett, Amanda Seyfried e Kevin Costner não compareceram ao evento para pegar as estatuetas.

Cinema

“Os Banshees de Inisherin” foi o filme mais premiado da noite. Além de vencer como melhor comédia ou musical, levou os troféus de ator em comédia/musical (Colin Farrell) e de roteiro.

Já o longa “Os Fabelmans”, que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (12), ficou com duas das principais categorias, como melhor filme de drama e direção (Steven Spielberg), e renovou forças em sua briga pelo Oscar 2023.

Outros destaques ficaram com “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, que levou duas estatuetas de atuação (Michelle Yeoh e Ke Huy Quan), e “Argentina, 1985”, que deu ao país o prêmio de melhor filme em língua estrangeira.

Televisão

Entre as séries, “Abbott Elementary” foi a mais premiada, com as estatuetas de melhor comédia, atriz (Quinta Brunson) e ator coadjuvante (Tyler James Williams).

“The White Lotus” levou dois prêmio, como a melhor série limitada, antologia ou filme para a TV, e atriz coadjuvante na mesma categoria (Jennifer Coolidge).

Em melhor série de drama, a vencedora foi “A Casa do Dragão”, com seu único prêmio da noite.

