Invasão de Ofertas no Shopping João Pessoa oferece descontos especiais

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

O Shopping João Pessoa estará com promoções especiais e imperdíveis a partir desta quarta-feira (12). A Invasão de Ofertas vai até o sábado, 15 de fevereiro, com descontos de até 70%. As promoções estão sendo divulgadas nas redes sociais do shopping (Facebook e Instagram).

