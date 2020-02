Acontece Calçados Bibi avança expansão internacional e planeja 10 lojas fora do Brasil em 2020

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

São esperadas 51 novas unidades, sendo ao menos 10 delas internacionais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Calçados Bibi, pioneira na fabricação de calçados infantis no Brasil, fechou o ano de 2019 com 123 lojas, sendo oito unidades internacionais e 21 lojas próprias, incluindo o e-commerce. A marca registrou um aumento de 14% no faturamento da rede de franquias, além de implantar 18 novas operações, sendo 10 lojas e oito quiosques. O ano de 2019 também marcou o início da expansão internacional na Romênia e no Equador. Confirmando o sucesso das franquias no Peru, a Bibi implantou novas lojas em diferentes shoppings centers do País. Para 2020, a marca planeja abrir 51 novas unidades, sendo 10 delas fora do Brasil.

Segundo informações da ABF (Associação Brasileira de Franchising), um movimento que continua em alta é o de internacionalização das marcas brasileiras. Um estudo já consolidado de 2019 mostra que há 163 redes nacionais com operações em 107 países diferentes. Além disso, o segmento de Moda é o mais representativo, com 35 marcas, sendo a Bibi uma delas. “Com as variações positivas de 2018 em relação a 2019 quanto à questão da internacionalização, daremos sequência ao plano de expansão da marca fora do Brasil. Após abrir unidades no Peru, Bolívia, Equador e Romênia, iremos fortificar a presença da Bibi nestes países e também ingressar em outros, com foco grande na América Latina”, ressalta a presidente da Calçados Bibi, Andrea Kohlrausch.

A rede visa implantação de novas lojas nas cinco regiões do País, com uma visão focada em cidades localizadas no interior do Brasil. Das 51 novas operações esperadas para o ano de 2020, 41 estão previstas para abertura em território nacional. Assim, o principal objetivo da empresa é levar o propósito da Bibi aos consumidores, por meio de produtos, comunicação, experiência e inovação. Vale ressaltar que a Calçados Bibi exporta desde 1970, com marca e design próprio, para mais de 70 países, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Hong Kong, China, Índia, Emirados Árabes, Argentina, Peru, entre outros, via exportação direta a lojistas multimarcas, virtuais ou distribuidores, dependendo do País.

“Em 2019 completamos 70 anos de história e vamos continuar investindo constantemente em inovação, que é uma premissa básica e que está no DNA da empresa. Neste mesmo ano, registramos um crescimento de 8% na indústria. Estamos otimistas para o ano de 2020 tanto no mercado nacional quanto no internacional. Dessa forma, a expectativa de crescimento na rede de franquias é de 25%, e na indústria superior a 10%. Ainda para 2020, a produção fabril deve acompanhar o crescimento da indústria, sendo em torno de 10%, o equivalente a 2,2 milhões pares de calçados fabricados por ano”, revela Kohlrausch.

Ao final de 2019, a Bibi finalizou um importante projeto em parceria com a PUCRS para avaliar os calçados fisiológicos da marca. Após dois anos de levantamento e a avaliação do caminhar em mais de 50 crianças, a pesquisa evidencia que andar com um calçado da Bibi é como se as crianças andassem descalças. Entre os diferenciais dos exclusivos modelos fisiológicos, a marca sempre preza pelo conforto, durabilidade e proteção não tóxica, já que a empresa atua apenas com fornecedores homologados que trabalham com matérias-primas que atendem este padrão. Os produtos, em grande parte produzidos em couro, deixam o pé transpirar, são leves e resistentes, além de serem fáceis de calçar. Para crescerem saudáveis, os pezinhos precisam se desenvolver livremente e, graças a este estudo, isso foi testado e comprovado cientificamente.

Ficha Técnica da Franquia:

Ano de fundação: 1949

Início da operação da franquia: 2008

Número de unidades: 123 lojas (sendo 8 unidades internacionais e 21 lojas próprias, incluindo o e-commerce)

Número de fábricas: 2 (Parobé, no Rio Grande do Sul, e Cruz das Almas, na Bahia)

Investimento total (já incluindo taxa de franquia, showroom e capital de giro): Loja padrão R$ 580 mil / Loja fit R$ 380 mil

Taxa de Franquia: Loja padrão R$ 50 mil / Loja fit R$ 40 mil

Capital de Giro: Loja padrão R$ 130 mil / Loja fit R$ 110 mil

Faturamento médio mensal: Loja padrão de R$ 100 mil a R$ 160 mil / Loja fit de R$ 70 mil a R$ 100 mil

Lucro médio mensal: de 12% a 15% para ambos os projetos

Prazo de retorno: 36 meses

Royalties: 6%

Taxa de Publicidade: 3%

Tamanho da loja: de 30m² a 40m²

Número de funcionários: 5

Prazo de Contrato: 5 anos

Telefone: (51) 3512-3344

Site: www.bibi.com

Sobre a Calçados Bibi

Fundada em 1949, a Calçados Bibi é referência no mercado de calçados infantis. Com fábricas em Parobé (RS) e em Cruz das Almas (BA), produz mais de 2 milhões de pares ao ano. Presente em mais de 70 países nos cinco continentes, no Brasil está em mais de 3.500 mil pontos de venda multimarcas, além do e-commerce e de uma rede de franquias com mais de 120 lojas. A marca de calçados infantis é pioneira e líder em desenvolver produtos a partir de pesquisas e estudos científicos. Conquistou reconhecimento do setor a partir do trabalho que desenvolve com os calçados fisiológicos e no emprego de tecnologia da palmilha Fisioflex Bibi – que proporciona a sensação de andar descalço no seu público-alvo: as crianças. A empresa é ainda a única calçadista certificada pelo Selo Diamante de Sustentabilidade, que atesta o compromisso com as iniciativas nos processos industriais, bem como o desenvolvimento de ações em sintonia com os pilares estabelecidos pelo programa de Origem Sustentável: Ambiental, Econômico e Social.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário