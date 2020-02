Acontece Fábrica São Geraldo receberá edições mensais do Art Battle

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

A edição de fevereiro acontece no dia 13 (quinta-feira), a partir das 19h. Foto: Daniel Souza Foto: Daniel Souza

Considerado “a maior competição de pintura ao vivo do mundo”, o projeto canadense ART BATTLE contará com edições mensais em Porto Alegre este ano. A competição que reúne artistas em rounds de 20 minutos para transformar uma tela em branco em obra de arte ocorrerá sempre na Fábrica São Geraldo – galeria de arte e espaço multiuso para projetos e iniciativas culturais, localizada no quarto distrito, polo criativo da cidade.

A edição de fevereiro acontece no dia 13 (quinta-feira), a partir das 19h. Entre os oito artistas plásticos que vão disputar o voto do público estão nomes como nomes como Deise Linhares, Duani Fogaça, Henry Lichtmann, Jackson Brum, Mauro Vila Real, Shai Duarte, Stracioni e Tiago Berao. Os artistas Cholant e Gior Castel fazem a abertura do evento com um live painting e a última vencedora do Art Battle, Mari Niedhart, pintará uma tela no intervalo dos rounds.

Com trilha sonora do DJ Anderson (Banda Ultramen), a batalha será apresentada pela jornalista cultural Carol Anchieta. O evento também contará com serviço de bar com drinks e cerveja e pizzas da Ciao Pizzeria Napolitana.

Os ingressos antecipados estão disponíveis no site www.fabricasaogeraldo.com.br

Art Battle Brasil – Com centenas de eventos no país, o Art Battle já se consolidou como plataforma de estímulo e democratização da arte, aproximando artistas do público e facilitando a negociação de obras com custos mais acessíveis.

Formato

– 8 artistas são divididos em 2 rounds de 20 minutos para executar sua melhor performance – pintando uma tela em branco;

– O púbico presente recebe fichas para votação em cada round, elegendo um artista por round para o duelo final;

– Os dois finalistas sobem ao palco mais uma vez para o round final, disputando o título de grande campeão da noite;

Obras à venda – Durante toda a apresentação, os quadros estão à venda para aqueles que desejam levar para casa um pouco da experiência do Art Battle.

ART BATTLE #60 NA FÁBRICA SÃO GERALDO – QUARTO DISTRITO POA

13 de fevereiro (quinta), das 19h às 0h/ Fábrica São Geraldo (Av. São Paulo, 895 – São Geraldo – Porto Alegre)

Ingressos: R$20 – R$40 pelo site: www.fabricasaogeraldo.com.br

