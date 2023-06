Brasil Inverno começa nesta quarta e será atípico; saiba o que esperar

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

No Sul, a expectativa, principalmente para Rio Grande do Sul e Santa Catarina é de grandes volumes de precipitação Foto: Alex Rocha/PMPA No Sul, a expectativa, principalmente para Rio Grande do Sul e Santa Catarina é de grandes volumes de precipitação. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O inverno inicia oficialmente às 11h58 desta quarta-feira (21) e termina em 23 de setembro. A estação mais fria do ano não deve agradar quem torce por bastante frio e tempo seco. O inverno deve ser marcado por temperaturas acima da média e por chuvas volumosas principalmente nas regiões Sul, Norte e Nordeste. Estas áreas do país deverão ser as mais impactadas pelo El Niño, fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas.

No Sul, a expectativa, principalmente para Rio Grande do Sul e Santa Catarina é de grandes volumes de precipitação, com chuvas até 50 a 100 milímetros acima da média. Nas demais áreas, a previsão sazonal de chuvas ainda é mais inconclusiva, mas sem indicativos de anomalias expressivas (seja para chuvas muito acima ou muito abaixo da média). De acordo com o meteorologista Bruno Bainy, em julho as temperaturas devem subir timidamente em relação a junho.

Em agosto, a elevação da temperatura será mais relevante em decorrência da aproximação da primavera. Conforme previsões da Climatempo:

– interior de São Paulo e de Minas Gerais, a temperatura sobe e o calor já fica intenso;

– áreas mais ao sul da região Sudeste a tendência é de mais chuva, especialmente no sul e oeste paulista e no sul mineiro;

– No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o mês de agosto tende a ser o mês mais frio da estação com mais massas de ar frio chegando e mais potencial mais para geadas.

Ainda de acordo com a Climatempo, há risco “mais elevado de temporais entre agosto e setembro entre o oeste e sul de São Paulo, sul do Rio De Janeiro e de Minas Gerais”.

