Economia Investidor bilionário tem plano para exportar gás natural ao mundo

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

A New Fortress Energy é novata no setor de exportação de gás natural liquefeito (GNL). (Foto: Divulgação/Argentina)

A New Fortress Energy é novata no setor de exportação de gás natural liquefeito (GNL), mas seu chefe bilionário tem grandes planos. Dentro de alguns anos, ele pretende fornecer até 11 milhões de toneladas métricas de combustível super-resfriado anualmente – o equivalente a quase 16% do total das exportações dos Estados Unidos.

Para uma empresa que em sua maior parte é compradora de combustível, o plano parece um sonho impossível. Wes Edens, o investidor de private equity que fundou a empresa, diz que usará licenças fast-track, plataformas autoelevatórias recicladas e navios de perfuração em águas profundas para alcançar o objetivo.

Suas grandes ambições mostram o quanto o mercado global de usinas de energia e combustível para aquecimento aumentou por causa de uma crise energética na Europa e da guerra na Ucrânia.

“Se você quer fazer uma grande fortuna, resolva um grande problema”, disse Edens, bilionário e coproprietário do time de basquete Milwaukee Bucks, da NBA, em entrevista. “E o problema da pobreza energética, assim como o de insegurança energética, é gigantesco.”

A ameaça de interrupções no fornecimento levou os preços do combustível a altas recordes, trazendo uma vantagem inesperada para seus fornecedores e causando um estresse financeiro a seus compradores. Isso também fez melhorar as perspectivas para novos projetos de exportação de GNL que não tinham recursos para sair do papel.

“Não apenas o preço deve permanecer alto, mas a duração da crise pode ser consideravelmente maior do que as pessoas talvez esperem”, disse Edens. “Estaremos fornecendo gás no momento mais necessário”.

A New Fortress tem projetos de gás para energia e depende do GNL fornecido por terceiros sob contratos de longo prazo. No futuro, tornar-se um exportador pode ajudar a New Fortress a proteger seus negócios de importação da alta dos preços em um momento em que a empresa vê oportunidades para novos projetos de energia na Europa, no Brasil e na África do Sul. Isso também permitiria que ela se beneficiasse dos preços em alta nas negociações à vista na bolsa (mercado spot).

A New Fortress obteve lucro de quase 87% este ano, mais que o dobro do ganho médio das empresas no índice S&P 500 de energia, o maior em um ano, com os investidores correndo para comprar ações de GNL depois do início do conflito na Ucrânia.

A empresa anunciou planos para construir sua primeira instalação de produção de gás natural liquefeito na costa da Louisiana, nos EUA, com capacidade para produzir cerca de 2,8 milhões de toneladas métricas de GNL por ano. Edens diz que o projeto de aproximadamente US$ 1,4 bilhão pode ser concluído em menos de um ano, ao evitar grande parte do complicado processo de licenciamento que os novos terminais de exportação em terra costumam enfrentar. A empresa tem fundos e capital adequados para financiá-la, disse ele.

Desde que tomou a decisão de migrar para a produção de GNL no início de 2021, a New Fortress adquiriu três plataformas autoelevatórias e dois navios de perfuração em águas profundas que serão reaproveitados em instalações de GNL com a colocação de equipamentos de liquefação fabricados no Texas. A empresa também chegou a acordos para adquirir uma quarta plataforma.

Quase uma dúzia de terminais propostos autorizados pelos reguladores dos EUA nos últimos anos não foram construídos porque as empresas ainda estão tentando reunir fundos. O que torna os projetos offshore mais fáceis de avançar, de acordo com Edens, é o fato de que eles podem recorrer a navios antigos para armazenamento em vez de construir novos tanques para fazer isso.

“Os tanques de armazenamento são a parte desafiadora”, afirmou. “Eles custam muito dinheiro, [levam] muito tempo para serem licenciados e são ambientalmente muito sensíveis.”

As exportações de GNL dos EUA também são condicionadas pela capacidade limitada do gasoduto.

“Wes Edens é um líder empresarial em uma missão”, disse Rob Thummel, gerente de carteira da Tortoise, empresa que administra cerca de US$ 8 bilhões em ativos relacionados à energia. “A minha expectativa é que o projeto da New Fortress Energy custe mais e demore mais para ser construído do que o estimado atualmente, mas pode ser parte da solução global para substituir as importações de gás russo pela Europa.”

