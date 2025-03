Mundo Investidores descontentes com Musk: valor da Tesla despenca 52% em 3 meses

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A marca acumula a maior redução em seu valor de mercado entre as principais fabricantes de carros. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As maiores bolsas de valores dos Estados Unidos começaram a semana em queda, com especial atenção voltada à Tesla de Elon Musk. As ações da montadora despencaram mais de 15% no pregão desta segunda-feira (10) e perderam toda a valorização obtida desde a eleição do presidente norte-americano, Donald Trump, no ano passado.

Segundo a agência Reuters, a marca acumula a maior redução em seu valor de mercado entre as principais fabricantes de carros.

A Tesla viu suas ações subirem nas primeiras semanas após a eleição de Donald Trump e chegou à marca de US$ 1,5 trilhão em valor de mercado em 17 de dezembro.

De lá pra cá, no entanto, a companhia já registra uma queda de 52,4% em seu valor de mercado em três meses. Nesta segunda-feira (10), a Tesla fechou o pregão valendo US$ 714,6 bilhões.

Elon Musk na política desanima mercado

Segundo a Reuters, a queda nas ações, desde dezembro passado, se deve à diminuição das vendas e dos lucros, além dos protestos contra a atuação política de Elon Musk.

As ações de Elon Musk na política incluem demissões em massa de funcionários do governo dos EUA, enquanto o bilionário atua como assessor sênior do presidente americano. Investidores também estão preocupados que a política esteja distraindo o homem mais rico do mundo de sua principal fonte de receita.

Investidores seguem desapontados com Elon Musk

O valor de mercado da Tesla não vem exclusivamente das vendas de carros elétricos. Segundo a Reuters, esse braço de negócios responde por cerca de 25%, com o restante baseado na promessa dos veículos totalmente autônomos, também chamados de robotáxis.

Eles ainda não foram lançados, mesmo tendo sido prometidos há quase uma década. O mais próximo que temos deste produto é uma apresentação de protótipo, feita em outubro de 2024, quando o próprio Elon Musk mostrou ao mundo o Cybercab.

O veículo promete ser um táxi totalmente autônomo, com o mesmo visual de aço inoxidável do Cybertruck, mas com linhas mais próximas de um carro convencional, diferente da picape que é o Cybertruck.

O plano de Musk é operar uma frota de táxis autônomos da Tesla, que os passageiros possam chamar por meio de um aplicativo. Proprietários individuais também poderão ganhar dinheiro com o aplicativo, listando seus veículos como robotáxis.

Além do carro, Musk apresentou um robovan, que é um veículo maior e autônomo capaz de transportar até 20 pessoas. Ele também mostrou o robô humanoide Optimus da Tesla.

Tesla não foi a única a registrar quedas

As ações da Tesla não foram as únicas a registrarem queda nesta segunda-feira. Entre os 11 principais setores do S&P 500 (um dos principais índices de ações dos Estados Unidos), os papéis de tecnologia foram os que mais caíram na sessão, com um recuo de 4,4%.

Segundo especialistas disseram à Reuters, outro fator que influenciou na queda das ações de tecnologia nesta segunda-feira foi o fortalecimento do iene japonês e o aumento nos rendimentos dos títulos soberanos.

Esse movimento veio na esteira da redução das operações de carry trade (operação em que investidores ganham dinheiro com a diferença de juros entre dois países) na moeda japonesa devido às expectativas de um aumento de juros no país.

“Se você quer saber o que está acontecendo com o mercado dos EUA, pare de prestar atenção às tarifas e comece a prestar atenção aos rendimentos dos títulos do governo japonês”, disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital em Nova York à Reuters. “O carry trade está se desfazendo. […] Então é por isso que a tecnologia está em baixa.”

Em Wall Street, o S&P 500 teve sua maior queda em um dia desde 18 de dezembro e o Nasdaq, de tecnologia, caiu 4,0%, sua maior queda percentual em um único dia desde setembro de 2022. As informações são do portal G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/investidores-descontentes-com-musk-valor-da-tesla-despenca-52-em-3-meses/

Investidores descontentes com Musk: valor da Tesla despenca 52% em 3 meses

2025-03-10