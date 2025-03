| Aod Cunha receberá honraria da Câmara de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Aod Cunha receberá honraria da Câmara de Vereadores de Porto Alegre Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal

Na próxima terça-feira (11), às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o economista Aod Cunha de Moraes Junior, receberá a comenda Por do Sol, que é considerada uma das maiores honrarias conferidas pelo parlamento da capital. A proposta foi feita pelo vereador Moisés Barboza (PSDB) e aceita por unanimidade.

O parlamentar conta que a admiração pela trajetória de Aod Cunha foi o que motivou a entrega da honraria. “Ele é um grande porto-alegrense. O Aod Cunha, além de um dos melhores secretários da Fazenda que já tivemos, é um dos precursores na defesa da educação e da irrigação como molas propulsoras de nosso desenvolvimento.Um visionário estudioso e competente, que sempre compartilhou suas experiências e ideias por onde passou, influenciando positivamente muitas lideranças da sociedade”, ressalta o vereador.

Aod Cunha é nascido e criado em Porto Alegre e tem, desde pequeno, um grande carinho pelo estado gaúcho e pela cidade que fez parte da sua formação. Mesmo morando por um período em São Paulo e em Nova York, nos EUA, sempre manteve os vínculos afetivos e profissionais com a capital. “Fazer de Porto Alegre um lugar melhor para se viver é o que deve nortear o processo de desenvolvimento da cidade. Receber a Comenda Porto do Sol da Câmara de Vereadores muito me honra”, comenta Cunha.

Aod foi por muitos anos servidor público. Foi presidente da Fundação de Economia e Estatística (FEE) na gestão de Germano Rigotto e secretário da Fazenda no governo Yeda Crusius.Participou da criação do Pacto Alegre e do Instituto Caldeira.

