Acontece Paris inspira nova coleção de moda para a mulher em movimento

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Rala Bela apresenta “En Mouvement” unindo a sofisticação parisiense e o dinamismo da atualidade Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Paris brilha como um verdadeiro ícone global, irradiando sofisticação na moda, arte, cultura e gastronomia. No inverno, seu charme se intensifica, envolto em uma atmosfera autêntica e inconfundível. Inspirada no dinamismo da capital francesa — uma cidade que equilibra tradição e modernidade com maestria — a Rala Bela, marca gaúcha pioneira em moda fitness e casual no Brasil, lança sua coleção de Inverno 2025.

Com referências da moda internacional e a Cidade Luz como cenário, a nova campanha “En Mouvement” é mais do que uma coleção, é uma celebração da mulher moderna em constante movimento, que busca o equilíbrio entre elegância atemporal e funcionalidade.

Criada na harmonia entre tradição e inovação que define Paris, a coleção oferece peças versáteis, com tecnologia de ponta e um design que acompanha os ritmos e nuances do dia a dia e das passarelas das principais Fashion Weeks do mundo.

Moda do Futuro: tecidos tecnológicos e design versátil

A coleção “En Mouvement” destaca-se pelo uso de tecidos inovadores que unem conforto, estilo e alta performance. Um deles é o Tecido Fitty, presente nas novas leggings com média compressão e cobertura, proteção UV e toque macio, ideal para quem busca desempenho sem abrir mão do estilo.

O Cirrê Rib traz brilho sutil e textura diferenciada aos conjuntos fitness em tons exclusivos da nova coleção, Ébano e Verde Cidreira.

Texturas exclusivas com assinatura Rala Bela, aparecem no tecido Winner Personalizado, oferecendo toque único e identidade marcante.

Outro destaque são as T-shirts de Algodão Pima, que oferecem o máximo conforto aliado à durabilidade, perfeitas para composições casuais e sofisticadas.

Icônes do inverno, o Thermo Cirrê e o Thermo Block são clássicos da RB para os dias mais frios, oferecendo conforto térmico sem comprometer o estilo.

Paleta de cores e tendências globais

A Rala Bela trouxe para esta coleção uma paleta inspirada nas passarelas internacionais de grifes como Bottega Veneta e Chloé. Tons neutros — do cinza clássico, vermelho queimado ao bege suave — dominam as peças, reforçando a versatilidade e a elegância discreta, com toques pontuais de cores tendência.

Entre as principais apostas de design estão cortes Clássicos de Alfaiataria, estampas Animal Skin, laços e elementos da estética Preppy. Saias godê, mini saias, coletes alongados e peças em couro polipropileno completam o mix que equilibra o moderno e o atemporal, apurados em uma pesquisa internacional feita por Symone Rech, consultora de Pesquisa de Moda e Tendências da Rala Bela.

Versatilidade para a Mulher em Movimento

De acordo com a marca, cada peça foi criada pensando na multifuncionalidade, permitindo transições suaves entre o ambiente profissional, o treino e os momentos de lazer. Tops com bojo removível e calças esportivas com compressão ideal exemplificam o compromisso da marca em unir estética e funcionalidade.

“A moda precisa acompanhar o ritmo das pessoas. Não é apenas sobre estilo, mas sobre soluções reais para um dia a dia dinâmico. Nessa coleção, lançamos peças funcionais que vão da academia ao escritório, sem perder o charme e conforto”, conta Marines Winter Luft, CEO e Diretora Criativa da Rala Bela.

Linha Essenciais RB

Dentro da coleção, a linha Essenciais RB apresenta itens-chave que transcendem estações e tendências. “Essas peças são o coração da coleção. Atemporais, são criadas para ter longa duração, por sua qualidade e design moderno, além de se adaptar a diferentes estilos e ocasiões”, destaca Marines.

Tops e leggings de Supplex, Emana, New Zealand e Cirrê, assim como T-Shirts de UV e Viscolycra, são exemplos de peças básicas, versáteis e fundamentais que se ajustam de acordo com as necessidades de conforto.

Moda em Movimento

A nova coleção da Rala Bela se traduz em referência de moda, estilo, conforto e qualidade. Entre tecidos de alta tecnologia, cortes precisos e uma paleta de cores refinada, “En Mouvement” é a expressão perfeita de uma moda que se move junto com você — da academia ao escritório, do café casual ao evento noturno.

Serviço:

Loja online: https://loja.ralabela.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/ralabelaoficial/

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/paris-inspira-nova-colecao-de-moda-para-a-mulher-em-movimento/

Paris inspira nova coleção de moda para a mulher em movimento

2025-03-11