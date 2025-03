Acontece Porto Alegre sedia a Feira UGART 2025, grande evento para o mercado brasileiro de turismo

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

39ª edição consolida a feira nacionalmente trazendo capacitação, networking e movimentando negócios

A 39ª Feira de Negócios Turísticos UGART, um evento estratégico para a conexão entre fornecedores e agentes de viagens, acontece nos dias 28 e 29 de março de 2025, sexta-feira e sábado, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre (RS). As atividades são organizadas pela União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (UGART). Com a presença confirmada de expositores nacionais e internacionais, o evento reforça sua relevância na promoção do setor e, sobretudo, na capacitação dos agentes de turismo e profissionais em ampliar conhecimentos e explorar tendências do mercado.

De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) cerca de 70% das viagens no Brasil são intermediadas por agências, consolidando sua importância na cadeia econômica do país. “As agências de viagens são fundamentais para a economia e para os negócios. Planejam cada detalhe para quem vai viajar, do deslocamento às experiências. Em crises, como catástrofes naturais ou emergências de saúde, oferecem suporte e soluções rápidas. Além disso, auxiliam a transformar viagens em memórias inesquecíveis, conectando pessoas a destinos, gerando emprego e renda. A necessidade de se valorizar cada vez mais o trabalho desses profissionais e das agências, vai ganhar destaque na edição de 2025”, adianta a presidente da UGART, Fabiani Angeli.

O trabalho dos fornecedores e parceiros das agências de turismo também ganha seu momento na feira. “O trabalho das empresas parceiras das agências é essencial em todos os sentidos, seja nas viagens a negócios ou lazer”, afirma Fabiani. Nesse sentido, igualmente ganha destaque o UGART Talks. Trazendo aos participantes da feira, um espaço exclusivo de aprendizado, onde especialistas do setor e fornecedores compartilharão temáticas que buscam contribuir com os negócios e melhorar a experiência dos clientes.

Para o diretor secretário da UGART, Leonardo Barbosa, a feira em 2025 se consolida como um evento nacional, reforçando também o papel da entidade na valorização do segmento. “A feira é um motor para o conhecimento e capacitação. Abrindo o mercado para além das conexões que também são fundamentais. Oferecendo um conteúdo prático que realmente auxilie os profissionais no dia a dia, impactando na economia como um todo”, avalia Barbosa.

Retomada do turismo no RS

Após os impactos da enchente que afetou todo o Rio Grande do Sul, incluindo as operações do Aeroporto Salgado Filho, a retomada do turismo no Estado será um dos temas trazidos para a UGART 2025. Segundo estimativas, mais de 1,6 milhão de embarques foram impactados pelo fechamento do terminal, mas as agências de viagens desempenharam papel fundamental na remarcação de voos, garantindo soluções para 95% dos clientes afetados. O Rio Grande do Sul terá um grande destaque na feira, com um dos maiores estandes e ativações previstas nos dois dias de evento.

Sobre a UGART

Fundada em 1990, a União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo é uma associação sem fins lucrativos que busca fortalecer o setor por meio do intercâmbio de experiências, capacitação profissional e representação institucional. Com uma base expandida, a entidade conta com associados que atuam em todo o Brasil.

39ª Feira de Negócios Turísticos UGART. Dias 28 e 29 de março de 2025 – Sexta e Sábado. No Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, Porto Alegre – RS.

