Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Levantamento destaca a presença feminina na empresa e o compromisso com equidade e inclusão Foto: Gabriela Lemos Foto: Gabriela Lemos

A Rede Plaza de Hotéis, uma das principais redes hoteleiras do Brasil, realizou um levantamento interno que revelou que 54,28% do quadro de colaboradores da empresa é composto por mulheres, e elas ocupam 52,45% dos cargos de liderança nos hotéis administrados pela rede.

Com mais de 60 anos de história e seis hotéis e resorts no Brasil, a Rede Plaza mantém uma política de atualização constante nas práticas de gestão. E nesse sentido, o levantamento interno divulgado em março de 2025, revela que o crescimento das lideranças femininas nas unidades do hotel no país está diretamente atrelado a quesitos como equidade salarial, oportunidades justas e meritocracia. “Pesquisas indicam que a presença da força feminina nas lideranças alavanca ainda mais os resultados, E nós estamos comprovando essa métrica nesse levantamento. Toda essa representatividade só reforça ainda mais o nosso compromisso com a equidade”, adianta o diretor da Rede Plaza, Oscar Schmidt.

Atualmente, o grupo conta com mais de 850 acomodações entre apartamentos e suítes e se destaca por sua atuação tanto na administração de hotéis próprios quanto na operação de empreendimentos de terceiros.

