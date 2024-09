Mundo Investidores que ajudaram Elon Musk a comprar o Twitter já perderam bilhões; veja o prejuízo

Na época, os analistas ficaram maravilhados com a capacidade de Musk de atrair dezenas de parceiros entusiastas. Foto: Reprodução

Quando Elon Musk comprou o Twitter e o rebatizou de X, ele não fez isso sozinho. Embora o bilionário tenha aproveitado sua vasta riqueza para cobrir a maior parte do preço de compra de US$ 44 bilhões em 2022, ele também contou com empréstimos bancários e uma longa lista de investidores, cuja extensão total só foi revelada recentemente.

Na época, os analistas ficaram maravilhados com a capacidade de Musk de atrair dezenas de parceiros entusiastas. O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, que transferiu quase US$ 2 bilhões em ações do Twitter de sua propriedade e de uma holding saudita para o acordo privado, tuitou para Musk: “Acredito que você será um excelente líder para o Twitter, para impulsionar e maximizar seu grande potencial”.

Dois anos depois, Alwaleed diz que ainda está satisfeito com seu investimento. Mas para outros, o negócio parece significativamente menos atraente. Sob o comando de Musk, a avaliação do X despencou – como Musk reconheceu – fazendo com que ela valesse apenas metade do que ele pagou.

Desde o final do ano passado, a Fidelity tem avaliado consistentemente a participação do X em um de seus fundos 70% abaixo do preço de compra. Os números divulgados na última semana mostram que a Fidelity agora avalia essa participação cerca de 72% mais baixa do que quando Musk assumiu o X, levando sua parte geral da empresa de uma avaliação de cerca de US$ 316 milhões para US$ 88 milhões.

Os oito maiores investimentos iniciais que foram relatados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou divulgados publicamente de outra forma valem cerca de US$ 5 bilhões a menos do que quando Musk comprou o X. A participação total dele e de seus parceiros perdeu US$ 24 bilhões em valor – uma vaporização de riqueza que tem pouco paralelo fora do âmbito de colapsos econômicos ou específicos do setor, ou escândalos corporativos devastadores.

Os maiores investidores – aqueles com participações de US$ 250 milhões ou mais – receberam o direito a informações comerciais confidenciais como parte do acordo, o que gerou preocupações em Washington sobre o envolvimento de entidades associadas a governos estrangeiros e seu possível acesso a dados de usuários.

Como Musk transformou o Twitter em uma empresa privada, é difícil saber sua avaliação atualizada. Mas algumas coisas sobre seu quadro financeiro são claras: os anunciantes, sua principal fonte de receita, fugiram depois de controvérsias – algumas causadas pelo próprio Musk. Alguns anunciantes também foram desencorajados por sua decisão de eliminar a moderação de conteúdo e, ao mesmo tempo, restaurar milhares de contas anteriormente suspensas por violarem as regras do site.

O acordo também enfrentou escrutínio. Existe uma investigação de fraude ativa sobre a compra do site por Musk, examinando seu acúmulo inicial de ações do Twitter sem revelar seu investimento – uma medida que poderia ter afetado o preço das ações. Alguns investidores receberam intimações como parte da investigação. As informações são do Washington Post.

