Brasil Investigações sobre a tragédia do avião que caiu: sistema “quebra-gelo” pode ter falhado; entenda como funciona

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Aviões comerciais contam com sistema antigelo, que infla e descarta acúmulo de gelo nas asas. (Foto: Reprodução)

As investigações sobre a queda do avião da Voepass na sexta-feira (9) ainda estão muito no início, e autoridades envolvidas na apuração do acidente dizem que ainda é cedo para apontar o que causou o desastre aéreo que matou 62 pessoas.

Especialistas pontuaram que nenhuma hipótese pode ser descartada, mas avaliam que as imagens feitas por testemunhas e as condições climáticas – confirmadas por pilotos que estiveram na mesma rota – sugerem que o congelamento das asas pode ter contribuído para a tragédia.

Aviões comerciais contam com sistema antigelo, capaz de ‘inflar’ e quebrar placas que se acumulam na frente das asas, mas, dependendo do modelo, a condição climática pode ser um risco.

Pela característica das asas do ATR-72, modelo que caiu no interior de São Paulo, na parte superior do avião, e da altitude em que voa (mais baixo que um jato), ele está mais sujeito a ser impactado pelas formações de gelo.

A aeronave tem um sistema antigelo e dispositivos no painel que apontam impacto às condições de voo resultantes do gelo, mas o manual da fabricante consta que estes sistemas de proteção contra gelo podem falhar em situações de ‘gelo severo’, e classifica a condição como ‘de emergência’.

Segundo o documento, o avião pode perder sustentação (“estolar”, no jargão aeronáutico) e girar, se entrar em uma área desse tipo.

O gelo severo indica que a taxa de acúmulo é tão rápida, que os sistemas falham em removê-lo e a tripulação “precisa sair dessa condição imediatamente”.

Quando ele começa a afetar o desempenho do voo, sinais sonoros e luminosos alertam a tripulação, mas, ainda segundo o manual da fabricante, se acumulado nas superfícies do avião, o gelo severo pode não ser removido pelo sistema antigelo e degradar seriamente a performance e a capacidade de controle da aeronave.

Em nota divulgada no dia do acidente, a companhia aérea afirmou que a aeronave estava com “todos os sistemas aptos” para voar.

“A Voepass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos (…). A aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo”, diz trecho.

Professor do departamento de engenharia aeronáutica da Universidade de São Paulo (USP), James Waterhouse explicou como o gelo pode afetar o funcionamento do sistema.

“O que acontece, é que existem duas forma de gelo. Uma das formas, a gotícula de água, está super resfriada e, quando ela bate no bordo de ataque [parte da asa da aeronave que primeiro entra em contato com o ar], ela imediatamente congela. E outras gotas que estão à frente, vão fazendo a mesma coisa, então a formação de gelo é muito rápida e cria-se uma crosta de gelo, uma camada de gelo que acaba com o fluxo aerodinâmico da asa”.

