Brasil Família entrou por engano em avião que caiu em Vinhedo e teve que desembarcar: “o rosto da comissária não sai da minha cabeça”

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Casal e filho de um ano chegaram a ficar meia hora dentro do avião. (Foto: Reprodução)

Um vídeo postado nas redes sociais traz o relato emocionante de Fernando Morais, que afirma ter embarcado por engano no bimotor modelo ATR-72, da empresa Voepass — antiga Passaredo — que caiu na cidade de Vinhedo (SP) e vitimou 58 passageiros e quatro tripulantes. O avião havia saído da cidade de Cascavel com destino a Guarulhos (SP).

De acordo com Morais, ele havia entrado na aeronave junto da esposa e do filho de um ano. Eles chegaram a ficar cerca de meia hora dentro do avião, antes de perceberem o erro. O homem acreditava estar indo para Rio Verde (GO), mas começou a desconfiar que estava no voo errado quando constatou que os assentos que comprou estavam ocupados.

Assim que a tripulação começou a conferir o nome dos passageiros, Fernando percebeu que o voo não iria para Rio Verde. Ele conta que a comissária Debora Soper Avila, de 28 anos, uma das vítimas do acidente, foi solícita na hora da confusão.

“Inclusive, a comissária de bordo, a Debora, o rosto dela assim não sai da minha cabeça, ajudou muito a gente ali”, afirmou.

Além da família, outro passageiro — que Fernando afirmou não ser do Brasil, pois não falava português — também estava no voo errado.

A esposa de Fernando, Bruna, que também aparece no vídeo, relata que a comissária também disse que, caso a família não conseguisse pegar o voo para Rio Verde, poderiam seguir com eles para Cascavel (PR) e, depois, voltar para Guarulhos (SP) — rota que o avião fazia antes de cair.

“As comissárias Debora e a Rubia, que faleceram hoje, elas ficaram com a gente durante todo esse tempo, nesse trâmite de aguardar chegar o transporte, ajudaram a gente com as malas, com o Benício (filho do casal). Inclusive, tem um vídeo que eu fiz do Benício dentro desse avião”.

Fernando narra que o carrinho de bebê do filho foi despachado para esse avião e consta como extraviado. Ele acredita que o objeto pode ter ficado dentro do ATR-72.

“Não tenho palavras para agradecer e também deixar minha solidariedade, meus sentimentos, a todos os familiares porque foi muito triste. A gente conviveu com esse pessoal pelo menos um pouquinho hoje de manhã e estava todo mundo feliz e bem”, disse.

O que aconteceu

Um bimotor modelo ATR-72, da empresa Voepass — antiga Passaredo — caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. O avião havia saído da cidade de Cascavel com destino a Guarulhos (SP).

Segundo informações o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu às 13h25 na rua Edueta, na altura do número 2.500. O local é próximo da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

2024-08-12