Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Richard Ferreira da Cruz, de 20 anos, teria sido agredido com um soco. (Foto: Reprodução)

A mãe de Richard Ferreira da Cruz, de 20 anos, diz que o filho foi agredido por um médico após dar entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro. Segundo ela, a agressão teria causado a morte do rapaz.

Richard deu entrada no hospital no sábado (10), com um ferimento de faca no pescoço, que segundo a mãe, estava “estabilizado”. Foi quando começou uma confusão, o rapaz teria se descontrolado, e um soco teria acertado o ferimento dele. Ela acusa um médico de ter provocado a morte de Richard.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios no domingo, 11. Segundo a polícia, diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

O hospital informou que Richard atacou os profissionais de saúde, que precisaram tomar medidas de proteção, e que os ferimentos prévios, causados por arma branca, causaram a morte após sangramento intenso. A identidade do médico não foi divulgada.

Agressão

Alessandra Ferreira da Silva, mãe de Richard, disse que ele deu entrada no hospital depois de ser vítima de um assalto, ocasião em que levou uma facada no pescoço. Ela disse ainda que o filho foi atendido e encaminhado para um quarto da unidade de saúde.

A mãe recebeu uma ligação do hospital na madrugada de domingo (11), dizendo que Richard estava muito agitado. Alessandra foi até o local e explicou para os profissionais da saúde que o filho tinha um diagnóstico de depressão e bipolaridade, e pediu que ele fosse sedado. Foi quando ele levantou da cama e disse que iria embora.

Em depoimento à polícia, ela relatou que uma enfermeira chegou a dar uma advertência a Richard, para que ele ficasse deitado. Depois disso, um médico teria gritado com o filho dela, dizendo que ele não poderia se comportar daquela forma.

De acordo com a mãe, o filho foi para cima do médico, que o teria agredido com chutes e socos, reabrindo a ferida causada pela facada. A mãe disse que tentou impedir, mas que foi ameaçada pelo médico.

O paciente voltou a sangrar e foi levado para uma sala de emergência. A mãe foi retirada do local e foi para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência por agressão. Ao voltar para o hospital, horas depois, foi informada que o filho estava morto.

O que diz o hospital

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro informou que a denúncia é grave, e que irá colaborar com a apuração do ocorrido. Leia a seguir.

“A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) considera a denúncia grave e está empenhada em uma apuração rigorosa e imparcial dos fatos ocorridos no Hospital Municipal Lourenço Jorge (HMLJ). Os profissionais envolvidos estão identificados e à disposição da Polícia Civil para prestar depoimento. Outros pacientes que estavam no mesmo setor da unidade também poderão, a critério da autoridade policial, ser chamados como testemunhas.

Os profissionais alegam terem sido agredidos pelo jovem e usado os meios necessários para a contenção. Caberá à investigação policial concluir se houve excessos que contribuíram para o óbito.

A SMS e a direção do HMLJ se solidarizam com a família de Richard e seguem à disposição para colaborar com a Polícia Civil em tudo o que for solicitado para a elucidação dos fatos”.

