Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Novo presidente da Petrobras pretende manter a referência do mercado externo. (Foto: Divulgação)

Nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Petrobras, o agora ex-senador Jean-Paul Prates planeja levar a empresa para o setor de energia renovável, seguindo os passos de outras petroleiras que apostaram na diversificação via energia limpa, como Equinor, Total e Shell. Para tanto, o foco da Petrobras seria em usinas eólicas offshore, hidrogênio verde e biocombustíveis. Na prática, o plano reverte a estratégia que norteou a empresa nos últimos sete anos, de focar em exploração e produção de óleo e gás a fim de maximizar lucro e distribuir mais dividendos aos acionistas.

Ponto de tensão entre o governo federal e a direção da Petrobras nos últimos anos, o preço dos combustíveis em refinarias da estatal será o maior desafio de Prates no curto prazo. Ele pretende manter a referência do mercado internacional, mas adotar bandas flutuantes e regionais, usando o preço de referência da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Prates considera que alguma paridade deve existir para manter o abastecimento seguro do País, principalmente no caso do diesel, que tem pelo menos um terço do volume consumido importado.

Apesar da ambição em diversificar o portfólio da Petrobras, Prates vai manter a produção de petróleo como a principal. Para tanto, terá de ampliar as reservas da companhia, hoje muito focadas no pré-sal, cuja produção deve começar a declinar no início da próxima década. A aliados e fontes de mercado, ele reconhece a necessidade de explorar a Margem Equatorial, conjunto de bacias sedimentares que vão do litoral do Amapá ao do Rio Grande do Norte.

Refino

Prates quer expandir a capacidade de refino da Petrobras, com modernização de unidades, ampliação, e até construção de uma nova unidade. A ideia é reduzir de forma estrutural a exposição do País à volatilidade dos preços internacionais.

Vendas já realizadas não devem ser alteradas, já deixou claro o ex-senador, mas a porta está aberta para quem quiser negociar uma parceria. Nos últimos sete anos, a estatal vendeu ativos no valor de R$ 280,4 bilhões e ainda possui uma ampla lista de possíveis vendas, que serão todas reavaliadas.

Conselho

A indicação de Jean Paul Prates foi aprovada, por unanimidade, pelo conselho de administração da Petrobras na quarta (26). O processo foi acelerado pela renúncia do presidente anterior, Caio Paes de Andrade, que deixou a companhia para assumir uma secretaria em São Paulo.

Prates foi indicado oficialmente pelo governo Lula em 3 de janeiro, e desde a última semana iniciou uma série de reuniões para tomar conhecimento da situação da companhia.

Entre a indicação e a posse, foram apenas 24 dias, mas ele terá de esperar até a próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) da empresa, marcada para abril, para ser realmente efetivado no cargo. Na mesma data, terminam os mandatos dos atuais diretores executivos da companhia, que aos poucos serão trocados pelo novo dirigente.

