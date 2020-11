Segundo relatório divulgado no final de outubro pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), o fluxo de investimento estrangeiro caiu 48% de janeiro a junho, frente ao mesmo período do ano passado, para US$ 18 bilhões. E esse dinheiro tem se concentrado em atividades do setor primário, como petróleo e gás, em detrimento da manufatura, de acordo com a Sobeet (Sociedade Brasileira de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica).

Dados do Banco Central apontam que a tendência de queda no investimento na indústria não é tão recente. De 2011 a 2019, os investimentos externos diretos no setor de agricultura, pecuária e mineração cresceram 27,4%. Mas, no mesmo período, os aportes para a indústria caíram 63%, enquanto para o segmento de serviços caíram 19,6%.