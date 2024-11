Futebol Invicta em Salvador, Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai na Fonte Nova em último jogo de 2024

16 de novembro de 2024

Na próxima terça-feira (19), a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo em 2024. Na última quinta-feira (15), o Brasil empatou contra a Venezuela por 1 a 1 e próxima partida será decisiva para encerrar a temporada sem crise.

A Seleção Brasileira entrará em campo para defender sua invencibilidade na capital baiana. Ao todo, foram 21 partidas, 15 vitórias e seis empates em Salvador, com um aproveitamento de 81%. A história da Seleção Brasileira em terras soteropolitanas começa em 1934, com uma série de amistosos contra equipes locais. O Brasil ficou durante pouco mais de um mês em Salvador e venceu as seis partidas disputadas no extinto Campo de Graça, que foi substituído por prédios em um bairro nobre da cidade.

A caminhada da Seleção na Bahia contou com partidas contra Galícia (10 a 4), Ypiranga (5 a 1), Vitória (2 a 1), Bahia (8 a 1 e 5 a 1) e Combinado 2 de Julho (2 a 1).

Após folga no feriado de sexta-feira (15), os jogadores se reapresentam novamente neste sábado (16), no Barradão, estádio do Vitória, para dar sequência aos preparativos para a partida contra o Uruguai, que ocorre na terça-feira (19), às 21h45.

