Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

A vitória de Portugal por 5 a 1 contra a Polônia teve o destaque do astro português Cristiano Ronaldo. O craque foi perguntado sobre o seu futuro no futebol e a resposta surpreendeu. De acordo com Cristiano, a sua aposentadoria não está muito longe de acontecer, mas não pensa em pendurar as chuteiras por enquanto. O jogador está próximo de completar 40 anos de idade. Cr7 também falou sobre a meta de bater 1.000 gols na carreira, que atualmente está com 910 gols marcados.

“(Estou) desfrutando. Planejar a aposentadoria vai acontecer, mas daqui a um ano, dois, não sei. Por isso que eu digo – e digo sinceramente, não é brincadeira – é desfrutar o momento, até sentir que estou desfrutando do futebol, me levantar e ir para o treino e jogo motivado. Quando não sentir isso, vou dar um passo à frente e dizer ‘já não dá mais para mim, foi uma carreira excelente’. Ainda não senti isso”, disse ele.

“Se você me pergunta ‘quer chegar aos 1.000 gols?’, obviamente, é normal querer, mas sinceramente não penso nisso. Por isso que eu digo, é pensar jogo a jogo, daqui a 2,3 meses, vou fazer 40 anos, é ir com calma. É isso que estou fazendo e, principalmente, na seleção. É aonde eu mais gosto de jogar, gosto de jogar pela seleção, desfruto bastante vir aqui, marcar gols e boas exibições ajudam também”, continuou.

Cristiano marcou dois gols na vitória diante a Polônia, sendo um deles um golaço de bicicleta.

“Já marquei alguns gols bonitos na seleção, então é difícil de dizer. Ainda não tive a oportunidade de ver as imagens. Foi um gol bonito, mas não sei se foi dos mais bonitos, sinceramente. Tenho que rever, ver o grau de dificuldade também, mas estou bastante feliz. No pênalti estava um pouco indeciso porque tinha falhado (um pênalti) no último jogo no Al Nassr. E quando assim é, a ansiedade é um pouquinho maior, mas a equipe jogou bem. Estamos de parabéns e é continuar”, concluiu o jogador.

CR7 dispensado

O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez informou que “dispensou” quatro jogadores da partida contra a Croácia, nesta segunda-feira (18), às 16h45. A decisão explica-se pelo fato de Portugal já estar classificado para as quartas de final da Liga das Nações e em primeiro lugar no Grupo A. A lista inclui o craque Cristiano Ronaldo.

Dessa forma, o técnico Roberto Martínez dará oportunidades para novos atletas, como os atacantes Geovany Quenda e Fábio Silva. Na última rodada, Portugal goleou Polônia por 5 a 1, com direito a um golaço de bicicleta de Cristiano Ronaldo, além de outro de pênalti de CR7.

“Vamos dispensar quatro atletas: Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e o Bruno Fernandes, que recebeu o cartão amarelo (e está suspenso). Além de Tiago Djaló, dos sub-21 já tivemos jogadores que trabalharam conosco. Fábio Silva e Quenda entram na convocação”, comentou Roberto Martínez.

A Seleção portuguesa lidera o Grupo A da Liga das Nações com 13 pontos em cinco jogos. Já a Croácia soma apenas sete. Como é a última rodada da fase de grupos da competição, os lusos já asseguraram o primeiro lugar. Polônia e Escócia, ambos com quatro, completam a classificação.

Esta é a quarta edição da Liga das Nações, torneio criado para substituir amistosos e ajudar na classificação para a Eurocopa. Portugal, aliás, é a primeira campeã da competição, afinal, bateu a Holanda na grande decisão.

