Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Nova operação é a terceira da marca na capital gaúcha, onde já possui unidades no Moinhos de Vento e Três Figueiras. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Ioiô Casa de Festas Infantis inaugura em julho uma nova unidade na capital gaúcha. Com investimento inicial de R$ 2 milhões, o novo espaço com 500 m2 no bairro Boa Vista será o terceiro da marca em Porto Alegre, que já conta com operações no Moinhos de Vento e no Três Figueiras.

“Nossa unidade do Boa Vista vai ser a mais moderna”, explica Bruno Fejão, sócio-fundador da Ioiô. “Trouxemos um brinquedo novo que é inédito em Porto Alegre, o Circuito Sinuoso. É um percurso de subidas e descidas, que foi desenvolvido para estimular a coordenação motora e a autoconfiança nas crianças, em um ambiente lúdico, colorido e muito divertido. Além disso, teremos um telão de LED que dará um toque mais hightech a essa unidade, e ficará posicionado atrás da mesa de parabéns”, comenta.

De acordo com o empresário, o espaço vai contar também área kids, quadrinha de futebol, pista de dança e um game zone com fliperama e jogos de realidade virtual. Conta também com um espaço de convivência reservado para os adultos, com um bar com cafeteria e ampla área de convivência. “Nosso conceito é de um espaço para os pais também, então oferecemos uma ambientação específica para eles”, explica.

Bruno conta que quando a Ioiô foi fundada, em 2019, a ideia era de uma casa de festas infantil focada em atender pais jovens. “Já trabalhávamos com eventos antes de abrir a Ioiô, e percebemos que o nosso público foi amadurecendo, começaram a ter filhos e identificamos aí uma oportunidade de negócio”, relembra.

Com a primeira unidade no Moinhos de Vento indo de vento em popa, os sócios abriram a segunda unidade em 2021, no bairro Três Figueiras. “Foi super importante para o nosso negócio por ser em frente ao Colégio Farroupilha, o que ajudou a outros pais, que não eram nossos clientes ainda, a conhecerem a Ioiô”, explica.

O empresário relembra que apesar da pandemia ter puxado o freio do negócio, o fim das restrições reestabeleceu a agenda da casa. “Em 2022 tínhamos a previsão de 30 festas por mês e acabamos fazendo 40”, relembra. A Ioiô fechou 2022 com um faturamento de R$ 6,5 milhões, e com a abertura da nova unidade, no Boa Vista, projeta alcançar os R$ 10 milhões.

2023-07-17