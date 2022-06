Tecnologia iOS 16: confira 17 novos recursos para o seu iPhone

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

A empresa trouxe novos recursos e já disponibilizou a atualização para os desenvolvedores. (Foto: Reprodução)

A Apple anunciou oficialmente o iOS 16 durante a WWDC 2022. Além de visual renovado para a tela de bloqueio, a empresa trouxe novos recursos e já disponibilizou a atualização para os desenvolvedores. O lançamento do primeiro beta público, porém, só acontecerá no mês de julho.

O TecMundo instalou o iOS 16 em um iPhone XR e traz as melhores funções encontradas até agora no novo sistema operacional. Vale considerar que não é recomendável a usuários finais instalar atualizações em fase beta – tanto por causa de bugs, quanto por possíveis problemas que podem levar a perda de dados importantes.

1. Notificações na tela de bloqueio

A primeira mudança notável do novo iOS 16 aparece logo de cara na tela de bloqueio. Agora há um ícone do modo de Foco atual, como o de Não Perturbe, que “esconde as notificações”. Basta tocar sobre esse ícone e deslizar para cima para abrir as notificações, e depois para baixo para escondê-las. É um gesto prático e que facilita a visualização do atual estado do celular.

2. Widgets inspirados no Apple Watch

O iOS 16 permitirá que os usuários adicionem widgets à tela de bloqueio. Revelada na apresentação, a ferramenta traz similaridades com os formatos utilizados no Apple Watch. Como ainda está em fase beta, é possível usar apenas widgets de apps nativos, como Calendário, Tempo, Relógio, Lembretes, Fitness, Casa, Baterias e outros.

3. Personalização da tela de bloqueio

O grande destaque do iOS 16, até agora, é a nova tela de bloqueio. Ela permite incluir os já citados widgets, traz as notificações de baixo para cima e ainda tem um nível muito maior de personalização. Tanto que os usuários podem criar diversas telas de bloqueio, que podem ser escolhidas manualmente ou configuradas de acordo com o modo de Foco desejado – seja para trabalho, estudos, lazer e afins.

Nela, é possível alterar a fonte e cor da hora exibida, selecionar fotos específicas, aleatórias ou de pessoas; usar emojis ou mesmo alterar a cor de fundo para um padrão mais simples. Também existem modelos prontos que trazem efeitos de profundidade e outros animados (que mostram a transição do tempo, por exemplo), embora alguns só funcionem em iPhones mais recentes.

Para criar uma nova tela de bloqueio no iOS 16, basta tocar e segurar em uma área limpa da tela e então serão exibidas as opções de personalizar a atual e um botão para criar uma nova. Também existe um botão de “Foco” que é utilizado para vincular a tela específica em algum modo de uso, quando ativado.

Também vale notar que os widgets, até então, têm dois tamanhos diferentes (de um ícone e outro um pouco mais largo). Eles ficam sempre centralizados, logo, se optar por usar apenas um, ele aparecerá sempre nessa posição.

O iOS 16 também integra outros widgets à tela de bloqueio, como o player de música que agora aparece na área inferior da tela. Isso facilita a alcançabilidade dos controles, que antes apareciam próximos da hora na parte superior.

4. Spotlight com mais destaque

Ao debloquear o celular, também notamos que o ícone de cadeado exibido no topo da tela está menor e mais discreto. Já o Spotlight, a busca do iOS, ganhou uma mudança mais perceptível. Agora, é possível acessá-la diretamente da tela de bloqueio apenas deslizando de uma área em branco para baixo.

Na tela de início, a ferramenta ganhou um botão “Buscar” que aparece logo acima da Dock, posicionado no botão de alternar entre as páginas. Isso traz uma segunda maneira de acionar a busca do sistema a partir desse ponto.

5. O teclado agora “vibra”

Em alguns smartphones Android, o usuário sente uma leve vibração ao digitar utilizando o teclado. Essa resposta háptica agora também foi introduzida no iOS 16, como cita a Apple, embora a companhia não tenha detalhado em quais modelos do iPhone funcionará. No XR, não há opção para ativar a funcionalidade.

6. Ver e compartilhar senhas de Wi-Fi

Se você é do tipo que usa senhas complexas no Wi-Fi, o iOS 16 agora tem uma função que permite ver, copiar e compartilhar a senha de uma rede, esteja conectado à ela ou não no momento, desde que já esteja salva. Basta acessar os Ajustes, a opção de Wi-Fi, e na rede escolhida tocar no ícone da letra “i”. A partir daí, é só tocar na senha e autenticar usando o Face ID ou Touch ID que ela será exibida.

7. Fotos protegidas por senha

Com o iOS 16, a Apple permitirá que os usuários utilizem pastas seguras para algumas imagens. Dentro do aplicativo Fotos, as pastas “Itens Ocultos” e “Apagados” já são bloqueadas por padrão. Pra esconder uma foto ou vídeo, basta abrir o arquivo dentro do app, tocar no ícone de três pontos no topo e escolher a opção “Ocultar”.

Também é possível ocultar múltiplos arquivos de uma só vez. Basta selecionar os que quiser e tocar no mesmo botão de três pontos, que nesse caso passa a aparecer na área inferior da tela.

8. Ler textos em vídeos

A ferramenta Live Text, que já permite ler o texto de uma fotografia, por exemplo, copiá-lo e compartilhar em outro lugar, agora chegou aos vídeos. Essa função, entretanto, não deverá ser disponibilizada em todos os aplicativos, como o YouTube.

De acordo com a Apple, o reconhecimento de texto nos vídeos pode ser utilizado no app Fotos, Quick Look, Safari e outros.

9. Notas rápidas

Usuários do iPhone também poderão escrever notas rápidas com mais facilidade. Essa adição está “escondida” nos Ajustes, na área da Central de Controle. Lá, há um novo ícone de “Nota rápida”, que aparece na central e permite criar um novo arquivo rapidamente. O iPad também já traz essa função, porém ativada a partir de um gesto mais prático (por causa do tamanho da tela).

Outra adição feita pela Apple, também nas notas, é que tanto o iOS 16 quanto o iPadOS 16 poderão incluir senha de bloqueio em arquivos específicos.

