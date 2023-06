Tecnologia iOS 17: veja cinco novidades do novo sistema operacional do iPhone

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Troca de contatos por aproximação é mais uma das novidades do iOS 17. Foto: Divulgação/Apple Troca de contatos por aproximação é mais uma das novidades do iOS 17. (Foto: Divulgação/Apple) Foto: Divulgação/Apple

Conhecida por trazer as maiores atualizações dos sistemas operacionais da Apple, a Worldwide Developers Conference (WWDC) não empolgou nas mudanças apresentadas para o iOS 17, novo sistema do iPhone. No evento, a companhia afirmou que as maiores diferenças do software serão vistas em apps nativos da empresa: telefone, mensagem e FaceTime, mas não entregou nenhuma outra atualização importante para a experiência do usuário.

Para o iOS 17, sobraram pequenas atualizações de serviços que já faziam parte do sistema ou que – sem que a gigante mencione o termo – usam inteligência artificial (IA) para otimizar as ferramentas.

Mensagens

Uma das ferramentas cotadas para fazer parte do WhatsApp em breve, a transcrição de áudio em mensagens de voz vai chegar antes no aplicativo nativo de mensagens da Apple, o iMessage. A empresa mostrou que, com a atualização de sistema, ao receber um arquivo de áudio na conversa, uma pequena caixa será exibida logo abaixo da mensagem com o texto correspondente. O recurso é um dos que utilizam IA para entender e fazer a transcrição do conteúdo.

Pôster personalizado

Na onda da personalização de apps no celular – no ano passado, a tela de bloqueio ganhou uma das suas mais notáveis modificações da história do iPhone – a Apple vai, agora, permitir que usuários possam também escolher uma tela completa para seus contatos salvos no celular. Será possível criar uma espécie de “banner” para cada pessoa, personalizando fotos, nomes e fundo de tela. Anteriormente, apenas a foto do contato era editável pelo usuário.

Contatos

O recurso chamado pela Apple de NameDrop é uma adição ao serviço de compartilhamento por Bluetooth da empresa (AirDrop). A ideia é facilitar o compartilhamento de contatos entre usuários, sem que seja preciso anotar ou salvar manualmente.

Com isso, ao acessar o serviço, que também compartilha fotos e arquivos entre os celulares, será possível selecionar a opção de contatos e apenas aproximar os aparelhos para que a troca seja feita.

Ligações

Para ligações – ou melhor, mensagens de voz –, a Apple anunciou o Live Voicemail. A ferramenta é uma mistura de secretária eletrônica com transcrição de texto e vai mostrar para os usuários a mensagem deixada no correio de voz sempre que não tiver atendido uma ligação.

Para o usuário, o conteúdo gravado na mensagem de voz será exibido em texto na tela do celular. Isso faz com que seja possível saber o conteúdo da mensagem sem ter que ligar para as operadoras para ouvir o correio de voz.

Outro recurso é a caixa postal visual: o sistema vai permitir que usuários gravem mensagens em vídeo para serem acessadas posteriormente, similar às caixas postais de áudio que ocorrem na telefonia há décadas. Além disso, no Facetime, usuários também poderão mandar mensagens de vídeo gravadas – como um áudio no WhatsApp – como recado para contatos.

Casa conectada

Com o iOS 17, vai ser possível integrar o iPhone a um sistema de casa conectada, a partir de uma base magnética para apoiar o aparelho. Chamada Em Espera (StandBy, em inglês), a ferramenta funciona quando o celular estiver bloqueado e inclinado na horizontal e vai mostrar uma nova interface com informações como hora, clima e compromissos marcados no calendário – semelhante ao que uma caixinha conectada Echo, da Amazon, faz hoje.

