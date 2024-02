Tecnologia iOS 18: novo sistema do iPhone deve investir em inteligência artificial

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

iOS 18 deve ganhar integração com IA em aplicativos da Apple.

O iOS 18 pode ser a maior atualização do sistema operacional da história da Apple. Essa é a expectativa de especialistas do setor sobre o lançamento que será apresentado na conferência anual de desenvolvedores da empresa em junho deste ano.

A principal novidade deve ser uma versão aprimorada da Siri aproveitando um novo sistema de inteligência artificial. Espera-se que a assistente virtual ganhe melhorias ao completar frases e responder perguntas automaticamente. A seguir, confira mais detalhes sobre o investimento da Apple em IA para o próximo sistema operacional.

A expectativa para o lançamento do iOS 18 por parte dos especialistas é grande. O novo sistema operacional parece ser uma atualização “relativamente inovadora” com “novos recursos e designs importantes”. Em boletim informativo do portal Bloomberg, o jornalista de tecnologia Mark Gurman apontou o iOS 18 “como uma das maiores atualizações do iOS – se não a maior – na história da empresa”

Ele destaca que o principal foco da Apple tem sido em acompanhar empresas que têm vantagem em IA, como Microsoft, Google e OpenAI. Para isso, a gigante de tecnologia vem gastando mais de U$ 1 bilhão por ano (cerca de R$ 5 bilhões na conversão atual) para desenvolver grandes modelos de linguagem de IA. Ao que parece, o iOS 18 será o grande lançamento da Apple para colocar seus esforços à prova, pois se espera que a empresa integre a tecnologia com seus apps nativos até lá.

Ao que parece, a Apple está planejando usar modelos de linguagem grande (LLMs) para dar um grande upgrade na assistente virtual do iOS. Rumores indicam que a Siri melhorará a capacidade de conversação natural e a personalização do usuário. Entre as funções específicas, está a interação entre a Siri e o aplicativo Mensagens, que promete completar frases e responder perguntas automaticamente de maneira mais inteligente.

Uma informação apurada pelo jornal The Information aponta ainda uma integração mais avançada da Siri com o aplicativo Atalhos, onde os usuários poderão automatizar tarefas complexas. Com a Siri, seria possível, por exemplo, tirar uma sequência de fotos, transformar as imagens em um GIF e enviar o arquivo para algum contato em apenas um comando.

A expectativa é de que os novos recursos de IA também estejam presentes no Apple Music para criar playlists geradas automaticamente. Além disso, a IA deve também ganhar espaço em apps como, Keynotes e Pages. Entre as possibilidades, estariam a capacidade de escrita inteligente e criação de apresentações de slides. O Xcode também deve ganhar recursos que ajudarão desenvolvedores a criarem apps mais rápido.

Data de lançamento

A data de lançamento do iOS 18 ainda não foi anunciada oficialmente. No entanto, o novo sistema operacional deve ser apresentado na Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), que acontece em junho deste ano. Após o evento, a empresa costuma liberar a versão teste para desenvolvedores no mês seguinte. O sistema deve ser lançado para o público em setembro de 2024.

