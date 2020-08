Ex-segurados do IPE Saúde, desligados a partir de 5 de abril de 2018, têm a possibilidade de retornar à assistência do instituto como optantes, com a publicação da Lei Complementar 15.496.

Podem aderir ex-servidores estaduais, de convênios ou prefeituras e ex-dependentes, inclusive ex-PAC e ex-pensionistas, que tenham sido desligados de 5/4/2018 a 6/8/2020, com prazo para solicitar até 4/11/2020.

Ao optar, o segurado também poderá aderir ao Plano de Assistência Médica Suplementar, na modalidade individual ou familiar (neste segundo caso, disponível apenas para ex-segurados titulares).

A solicitação é feita com o preenchimento de formulário on-line e envio de documentos digitalizados diretamente no site do IPE Saúde, conforme a situação (ex-segurado titular ou ex-segurado dependente/pensionista). Clique aqui para fazer sua solicitação.

Confira outras modificações em função da nova lei:

Alterações nos prazos

• O prazo para solicitar a permanência como optante foi alterado para 90 dias.

• Somente poderão solicitar a permanência aqueles que tiverem permanecido por 12 meses no plano.

• O prazo mínimo de permanência foi alterado para 24 meses (tanto para optante como para segurado novo que não solicitar o desligamento dentro do prazo de 45 dias).

Licenciados

• O prazo para solicitar a permanência também foi alterado para 90 dias. Se for solicitado após esse prazo, haverá carência.

Agentes políticos

• Tanto do Executivo quanto do Legislativo, os agentes políticos podem solicitar o IPE Saúde, durante o exercício do mandato, sendo necessárias permanência mínima de 24 meses e contribuição paritária.

Autarquias e entidades “sui generis”, entidades de registro e fiscalização profissional

• Nestes casos (que englobam a OAB, por exemplo), ainda é necessária a publicação de uma regulamentação própria e serão realizados termos de ajuste específicos.