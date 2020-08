Dinheiro era transportado em um carro na BR-392, no Sul do Estado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (10), 200 mil dólares sem procedência na BR-392, em Pelotas, na Região Sul do Rio Grande do Sul.

Durante operação de combate à criminalidade na rodovia, os agentes suspeitaram de um carro com placas do Chuí. Ao revistarem os dois ocupantes do automóvel, os policiais encontraram o dinheiro nos forros dos casacos usados por eles.

Um homem de 51 anos, nascido na Jordânia, mas naturalizado brasileiro, e o filho dele, de 19 anos, não explicaram a origem do dinheiro, que equivale a mais de 1 milhão de reais. Os dois foram encaminhados para uma delegacia.