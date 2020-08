Com flexibilizações no comércio, índice de isolamento social cai no Rio Grande do Sul

As regiões de Pelotas, Porto Alegre (foto), Capão da Canoa e Uruguaiana são as que apresentam os maiores índices de isolamento. (Foto: Brayan Martins/PMPA)

As regiões de Pelotas, Porto Alegre (foto), Capão da Canoa e Uruguaiana são as que apresentam os maiores índices de isolamento

O Rio Grande do Sul voltou a registrar queda no índice de isolamento social na semana passada. Dados divulgados nesta segunda-feira (10) pelo governo do Estado apontam que o percentual da população gaúcha que evitou aglomerações ficou em 38,6% no período.

O índice é 3,5 pontos inferior ao medido no monitoramento anterior. Esse é o menor nível de isolamento desde março no RS.

De acordo om o governo, o comportamento se explica em boa parte pela flexibilização de algumas atividades em regiões com bandeira vermelha no modelo de Distanciamento Controlado. Na última semana, o governo permitiu, por exemplo, o funcionamento do comércio não essencial em horários restritos e com limitação de atendimentos.

A média nacional de isolamento também registrou queda, segundo dados disponibilizados pela empresa InLoco. Depois de vários períodos se mantendo em patamar próximo de 40%, o índice do País ficou em 38,2%.

Com pequenas quedas em relação ao último levantamento, Acre (42,2%) e Piauí (41,1%) seguem com os maiores indicadores. O RS ocupa a 13ª posição no ranking nacional.

Regiões gaúchas

As regiões de Lajeado (34,1%) e Santa Rosa (34,6%) continuam com os menores índices de isolamento social no Estado. Elas são seguidas pelas regiões de Caxias do Sul (35%) e Bagé (35,3%).

As regiões de Pelotas (41,6%), Porto Alegre (40,4%), Capão da Canoa (38,6) e Uruguaiana (38,6%) continuam, pela ordem, sendo as que apresentam os melhores indicadores.

Clique aqui para acessar o mais recente levantamento do índice de isolamento social no RS durante a pandemia de Covid-19