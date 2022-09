Rio Grande do Sul IPE Saúde anuncia pagamento extraordinário de R$ 100 milhões para hospitais

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com o montante, somente um dos cinco grupos de contas médicas (de contas ambulatoriais) permanece com atraso superior a 90 dias. Foto: Divulgação Com o montante, somente um dos cinco grupos de contas médicas (de contas ambulatoriais) permanece com atraso superior a 90 dias. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IPE Saúde realizou nesta segunda-feira (5) um pagamento extraordinário de R$ 100 milhões aos hospitais, clínicas e laboratórios, com foco em reduzir o passivo existente junto aos prestadores. O valor soma-se a R$ 105 milhões em pagamentos ordinários, que serão realizados nesta terça-feira (6). Com o montante, somente um dos cinco grupos de contas médicas (de contas ambulatoriais) permanece com atraso superior a 90 dias.

Reequilíbrio

Nos meses de maio e junho também foram realizados pagamentos extraordinários como parte das ações de reestruturação do Instituto, com adimplementos de valores de R$ 150 milhões e outros R$ 100 milhões, respectivamente.

Além das medidas voltadas ao reequilíbrio econômico-financeiro da autarquia, também vêm sendo desenvolvidas ações focadas nos serviços aos usuários, com a implantação de uma nova central de atendimento telefônico, ampliação dos postos de atendimento presencial no interior, por meio do Programa Facilitadores e das Agências Tudo Fácil, bem como o novo Portal do Segurado, que disponibiliza todos os serviços do IPE Saúde de forma digital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul