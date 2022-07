Rio Grande do Sul IPE Saúde anuncia pagamento extraordinário de R$ 100 milhões para hospitais

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com o aporte, outros serviços como baixa hospitalar e atendimentos ambulatoriais sofrem redução no atraso, diz governo. Foto: Carolina Greiwe/Ascom IPE Saúde Com o aporte, outros serviços como baixa hospitalar e atendimentos ambulatoriais sofrem redução no atraso, diz governo. (Foto: Carolina Greiwe/Ascom IPE Saúde) Foto: Carolina Greiwe/Ascom IPE Saúde

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IPE Saúde realizou um pagamento extraordinário de R$ 100 milhões aos hospitais, clínicas e laboratórios nesta sexta-feira (29), com foco em reduzir o passivo existente junto aos prestadores, segundo o governo gaúcho. Com o aporte, além do pagamento em dia nos serviços de consultas médicas e de pronto atendimento, outros serviços como baixa hospitalar e atendimentos ambulatoriais devem ter redução no atraso.

“A iniciativa faz parte de um conjunto de ações em andamento para a reestruturação da autarquia, que têm como objetivo a busca do equilíbrio econômico-financeiro. Com o desembolso, o IPE Saúde conta com um montante de aproximadamente R$ 310 milhões em atraso superior a 30 dias além do prazo contratual”, informa o governo.

Reestruturação

O pagamento realizado nesta sexta-feira (29) é o segundo em um intervalo de três meses. Em maio, o instituto já havia realizado um desembolso extraordinário no valor de R$ 150 milhões. Até o final de 2022, o objetivo do Estado é reduzir o passivo e consolidar a relação com os prestadores de serviço – cerca de 1 milhão de pessoas são usuárias do plano de saúde.

Além dos pagamentos, outra frente de ação do instituto envolve a reestruturação da despesa, com o trabalho técnico de revisão e atualização de tabelas de medicamentos, de diárias e de taxas oncológicas. Também há atuação na modernização de processos internos, especialmente focados no controle, bem como o redesenho de processos com apoio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e a Secretaria da Fazenda, por meio do Tesouro do Estado, com o desenvolvimento de metodologia de qualidade do gasto. A avaliação de alternativas de financiamento também está no horizonte das definições de trabalho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul