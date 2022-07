Esporte Neymar e ex-presidentes do Barcelona serão julgados por corrupção e fraude

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Um procurador espanhol pediu uma pena de dois anos de prisão para o atacante brasileiro Neymar em um caso de peculato aberto contra o atleta e seus agentes por sua transferência em 2013 para o Barcelona, mostrou um documento judicial divulgado nesta sexta-feira (29).

Segundo informações da AFP, Neymar será levado a julgamento de 17 a 31 de outubro. O jogador e os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu serão julgados por suposto crime de corrupção entre particulares e fraude pela transferência do jogador do Santos para o Barça em 2013.

Todos eles serão julgados por suposto crime de corrupção entre particulares, enquanto os dois ex-presidentes do Barça também responderão por um crime de fraude.

Por essa acusação de fraude, espera-se também que compareçam o ex-clube de Neymar no Brasil, o Santos, e seu ex-presidente Odilio Rodrigues Filho, de acordo com a ordem judicial que declarou a abertura do julgamento oral.

O caso decorre de uma denúncia do grupo brasileiro DIS, ex-proprietário de parte dos direitos do jogador e acusação particular neste caso, que se considera prejudicado na transferência do atual atacante do PSG para o Barcelona.

Inicialmente, o Barcelona estimou oficialmente a transferência de Neymar em 57,1 milhões de euros (40 milhões para a família de Neymar, e 17,1 milhões para o brasileiro Santos), mas a Justiça espanhola calcula que tenha sido pelo menos 83,3 milhões de euros.

A DIS, que recebeu 6,8 milhões de euros dos 17,1 milhões pagos ao Santos, estima que Barça e Neymar uniram forças para esconder o valor real da transferência.

A empresa brasileira foi duplamente afetada: por não ter recebido sua parte do custo real da transferência e por um contrato de exclusividade entre o Barça e Neymar assinado em 2011 que impedia os demais clubes de entrarem no leilão.

Barcelona e Neymar concluíram dois acordos em 2011 entre eles por 40 milhões de euros. Neles, o jogador se comprometeu a assinar pelo Barça quando seu contrato com o Santos estava para terminar, o que, segundo a Justiça espanhola, poderia ter violado as regras do livre mercado.

Em segundo lugar, outro acordo de transferência do jogador de 2013 entre o Santos e o Barça teria ocultado o valor real pago ao time brasileiro.

A promotoria pediu uma sentença de dois anos de prisão e 10 milhões de euros de multa para Neymar. Em sua declaração perante o juiz, ele alegou que apenas jogava futebol e confiava cegamente em seu pai, que é seu agente.

Este julgamento, que acontecerá apenas um mês antes da Copa do Mundo do Catar 2022, é conhecido como “Neymar 2”, já que “Neymar 1” por fraude fiscal na contratação do jogador foi encerrado com um acordo entre o Barça e a promotoria.

Em 2016, o Barcelona concordou em pagar uma multa de 5,5 milhões de euros para evitar um julgamento.

“Tivemos que concordar em pagar uma multa de 5,5 milhões de euros por um erro de planejamento tributário na contratação do jogador Neymar em 2011 e 2013”, explicou o então presidente Josep Maria Bartomeu.

