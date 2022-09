Rio Grande do Sul IPE Saúde e Imama iniciam projeto de prevenção ao câncer de mama

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Acordo de cooperação foi assinado nesta segunda-feira (12) e prevê o monitoramento de dados de saúde e orientações personalizadas para as usuárias. (Foto: Reprodução)

Em uma parceria inédita, IPE Saúde e Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) unem esforços em prol da prevenção ao câncer de mama. O acordo de cooperação foi assinado nesta segunda-feira (12) entre as duas instituições e prevê o monitoramento de dados de saúde e orientações personalizadas para as usuárias. O projeto-piloto será realizado inicialmente com servidoras (ativas, inativas e dependentes) da Secretaria da Educação, na faixa etária entre 35 e 69 anos.

As usuárias serão contatadas por e-mail e SMS para conversar com a assistente virtual Victória, que via Whatsapp fará questões sobre hábitos e características relacionadas à saúde. Os primeiros contatos ocorrerão a partir de 15 de setembro.

A partir dos resultados coletados por meio desta ação inovadora, o IPE Saúde terá conhecimento do diagnóstico situacional deste grupo de usuárias com relação a fatores de risco, hábitos e utilização do sistema, como, por exemplo, rotina de exames, estadiamento do câncer, detecção de casos de câncer de mama inicial, possíveis reclamações e melhorias, o que permite ações mais assertivas com foco na prevenção. Ao mesmo tempo, as usuárias receberão orientações, dicas de saúde e acesso aos serviços de acolhimento disponibilizados pelo Imama.

Mais informações estão disponíveis na página do projeto.

Câncer de mama

No Brasil, o câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres de todas as regiões, após o câncer de pele não melanoma. As taxas são mais elevadas nas regiões Sul e Sudeste. Em 2022, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença. O câncer de mama é também a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A incidência e a mortalidade tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos (Inca), o que reforça a importância de ações voltadas à prevenção e monitoramento nesta faixa etária.

Quando detectado precocemente, o câncer de mama tem cerca de 95% de chance de cura.

