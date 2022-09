Mundo iOS 16: Veja as principais novidades do sistema da Apple

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

A personalização da tela de bloqueio e a melhoria em ferramentas de acessibilidade estão entre as novidades mais esperadas Foto: Apple/Divulgação A personalização da tela de bloqueio e a melhoria em ferramentas de acessibilidade estão entre as novidades mais esperadas. (Foto: Apple/Divulgação)

Após o evento que marcou a chegada do iPhone 14 ao mundo, a Apple liberou nesta segunda-feira (12) seu novo sistema operacional para o celular: o iOS 16. A atualização foi apresentada na Worldwide Developers Conference (WWDC), que ocorreu em junho, e mostrou um pouco do que os usuários poderão encontrar a partir de agora nos celulares da marca. Essa deve ser uma das modificações mais significativas dos últimos anos na Apple.

A personalização da tela de bloqueio e a melhoria em ferramentas de acessibilidade, por exemplo, chamaram a atenção de quem usa o celular há muito tempo. Mas, outros recursos também fizeram parte da apresentação do iOS 16.

Veja os destaques do novo sistema operacional do iPhone:

Tela de bloqueio

A maior revelação do evento foi, sem dúvida, a personalização da tela de bloqueio no iOS 16. De acordo com a empresa, será possível alterar itens da tela que nunca foram escolhidos pelos usuários. Inspirada no modelo do Apple Watch, o smartphone permitirá que o usuário personalize as cores, tipografia e widgets na tela inicial do sistema. Também haverá notificações interativas, como acompanhar a corrida de Uber pela tela ou o placar de partidas esportivas.

Privacidade contra relacionamento abusivo

Chamada Safety Check, a configuração é uma ferramenta de segurança que inclui uma aba para desvincular dados pessoais que possam estar salvos em dispositivos de potenciais agressores. A aba vai estar na parte de ajustes do celular, com um acesso para escolher com quem compartilhar informações e quais dados podem ser divididos. Ainda, é possível selecionar os aplicativos que podem receber os dados pessoais inseridos no celular — um botão de emergência também fica em destaque para resetar todas as informações de uma só vez.

“Photoshop de dedo”

Outra ferramenta que a Apple trouxe para facilitar a navegação dos usuários pelo celular é a possibilidade de recortar fotos do fundo da imagem — uma espécie de corte de aplicativos de edição, que permite selecionar apenas o formato do objeto. Segundo a Apple, o recurso visa facilitar o uso da imagem para compartilhar informações com amigos no app de mensagens, além de ajudar na pesquisa do objeto na internet. O recorte, porém, só pode ser feito dentro do aplicativo de fotos do iPhone. Ainda assim, é um ótimo atalho para figurinhas no iMessage.

Ditado acessível

O iOS 16 aprimorou também a ferramenta de ditado, que permite escrever textos a partir da voz. Será possível escrever um texto e alternar a escrita entre voz e teclado, de forma automática, ou fazer correções também pela fala, selecionando (com o dedo) a mensagem. O recurso chega aos celulares primeiro em inglês, e ainda não há previsão para que seja compatível com outros idiomas — como o português, por exemplo.

Compartilhamento de conta

No recurso de Compartilhamento Familiar, a Apple concede mais recursos para tutores administrarem contas de crianças. Será possível conceder acesso a determinados tipos de aplicativos (filmes, música e livros, por exemplo) ou aprovar ou recusar o tempo de tela. Além disso, o sistema permitirá transferir um novo dispositivo para a criança de forma simples, bastando aproximar os aparelhos. O iOS 16 irá resetar o dispositivo com as configurações escolhidas pelos responsáveis.

Copiar texto de vídeo

Um dos recursos aprimorados neste ano será o Live Text — uma ferramenta que reconhece e transforma em texto informações contidas em imagens. Agora, o recurso também poderá ser utilizado em vídeos, a partir do iPhone. Com isso, os usuários poderão pausar a reprodução de mídia, “copiar” o texto contido no vídeo e colar em um bloco de notas, por exemplo.

Senha para fotos excluídas

Na nova atualização, álbuns de fotos ocultas ou deletadas exigirão senhas ou autenticação biométrica para serem visualizados no iOS 16. Atualmente, as pastas de fotos que possuem algum tipo de configuração para ficarem “escondidas” podem ser acessadas facilmente dentro do aplicativo Fotos. Agora, a ideia da mudança é tornar esses álbuns mais privativos para curiosos — esse é um recurso que celulares Android já possuem.

Face ID em modo paisagem

Ainda em relação a autenticação de usuários, o iOS 16 finalmente será capaz de fazer o reconhecimento facial quando o iPhone estiver na posição paisagem. Até então, mesmo com diversas funções funcionando com o celular na horizontal — inclusive o layout da tela de bloqueio Face ID só funcionava se o aparelho estivesse na orientação retrato.

O novo sistema operacional, porém, vai permitir que, mesmo se o iPhone estiver “deitado”, será possível desbloquear a tela sem precisar reposicionar o aparelho. De acordo com testes beta, identificados pelo site 9to5mac, porém, a função só vai estar disponível para modelos mais recentes (iPhone 13).

