Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Ficou acordado a elaboração de um projeto-piloto que servirá como base para o firmamento do convênio.

Representantes do IPE Saúde e da direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) reuniram-se para discutir a formalização de convênio técnico. Ficou acordado a elaboração de um projeto-piloto que servirá como base para o firmamento do convênio. O encontro foi nesta semana.

Entre os objetivos propostos destaca-se a intenção do IPE Saúde de estabelecer um controle mais eficiente sobre a arrecadação de receitas oriundas de convênios firmados com entes municipais, tendo como contrapartida o fornecimento de dados que possam auxiliar o TCE-RS no desempenho de suas atividades.

Estiveram presentes na reunião o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene, o diretor de Relacionamento com o Segurado, Paulo Gnoatto, o gerente de Planos de Saúde, Diogo Salazar, e a assessora da presidência do IPE Saúde, Silvia Leite. Representando o TCE participaram os auditores externos Carolina Conceição, Guilherme Sampedro, Roberto Tadeu de Souza Júnior, Carlos Eduardo Bollman e Jeferson do Amaral.

