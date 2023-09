Rio Grande do Sul IPE Saúde isenta coparticipação em exames de mamografia durante o Outubro Rosa no Rio Grande do Sul

28 de setembro de 2023

O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo Foto: Divulgação O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em apoio ao Outubro Rosa, o IPE Saúde anunciou que isentará, durante todo o próximo mês, a cobrança de coparticipação em exames de mamografia para as usuárias de 40 a 75 anos na rede credenciada.

O câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo, e a detecção precoce é essencial para o sucesso do tratamento e a diminuição dos riscos. A mamografia é um exame fundamental na detecção de alterações nas mamas, permitindo a identificação de possíveis tumores ainda em estágios iniciais.

Com a ação, realizada pelo quarto ano consecutivo, os usuários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS terão acesso facilitado aos exames de mamografia, sem qualquer custo adicional. Essa medida visa incentivar as pessoas a realizarem o exame de forma regular, ampliando as chances de diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

Os exames poderão ser agendados diretamente nas clínicas e hospitais credenciados ao IPE Saúde com apresentação da requisição.

Além disso, a instituição irá promover a divulgação e conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama por meio de suas redes sociais e canais de comunicação. No dia 1º de outubro, o instituto estará no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, junto ao Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul), para o lançamento oficial da campanha Outubro Rosa.

Para mais informações sobre a isenção da coparticipação e agendamento dos exames, as beneficiárias do IPE Saúde podem entrar em contato com a Central de Atendimento (51 3288-1550) ou pelo site www.ipesaude.rs.gov.br.

