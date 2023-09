Economia Inflação do aluguel aumenta em setembro

Apesar da alta, o índice acumula taxa de -4,93% no ano e de -5,97% em 12 meses

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), conhecido como a inflação do aluguel, variou 0,37% em setembro, após ter registrado queda de 0,14% no mês anterior. Com esse resultado, o índice acumula taxa de -4,93% no ano e de -5,97% em 12 meses. Em setembro de 2022, o indicador havia caído 0,95% e acumulava alta de 8,25% em 12 meses.

Um dos componentes do IGP-M, o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) variou 0,41% em setembro, após queda de 0,17% em agosto. Na análise por estágios de processamento, a taxa do grupo bens finais variou -0,03% em setembro. No mês anterior, o grupo havia caído 0,69%. A taxa do grupo bens intermediários subiu 1,5% em setembro. No mês anterior, o índice havia caído 0,22%.

O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) variou 0,27% em setembro. Em agosto, o índice caiu 0,19%. Seis das oito classes de despesa componentes do IPC apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo transportes, cuja taxa de variação passou de 0,14% para 1,75%.

Também componente do IGP-M, o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) variou 0,24% em setembro, repetindo a taxa do mês anterior. Os três grupos componentes do INCC registraram as seguintes variações na passagem de agosto para setembro: materiais e equipamentos (-0,11% para 0,04%), serviços (0,22% para 0,38%) e mão de obra (0,71% para 0,48%).

