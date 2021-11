Rio Grande do Sul IPE Saúde realizou 27 mil atendimentos a usuários em outubro

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Instituto alerta que quase 30% das pessoas não compareceram na data e horário agendados Foto: João Diogo Farias Salazar/Divulgação Instituto alerta que quase 30% das pessoas não compareceram na data e horário agendados. (Foto: João Diogo Farias Salazar / Divulgação) Foto: João Diogo Farias Salazar/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo de outubro, o IPE Saúde prestou 27.029 atendimentos aos seus usuários por meio dos canais presenciais, digitais e telefônicos. O atendimento digital se consolidou como a principal forma de acesso: foram 19.373 respostas aos formulários e demais canais digitais ao longo do mês.

Os atendimentos telefônicos contam com média mensal de 6.200 atendimentos – em outubro, foram 6.492 ligações atendidas. A principal demanda nas ligações se refere a dúvidas sobre reembolso (21% das ocorrências), seguida por informações acerca de PAC (12%) e a respeito de cartão e certificado provisório (11%).

Em relação aos atendimentos presenciais, outubro representou o primeiro mês completo desde a reabertura dos serviços (retomados dia 8 de setembro) e contou com 1.164 atendimentos, o que corresponde a uma média de 55 pessoas atendidas diariamente no edifício-sede, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

Há que se destacar que quase 30% dos usuários não compareceram na data e horário agendados. “Gostaríamos de reforçar a importância de realizar e respeitar o agendamento, que é feito de forma simples no site. Assim, conseguimos prestar um serviço mais adequado e ágil. E, no caso de algum imprevisto, é preciso efetuar o cancelamento e liberar o horário para quem precisa”, reforça o diretor de Relacionamento com Segurados, Paulo Ricardo Gnoatto.

Em novembro, a Diretoria de Relacionamento com Segurados deu início a um treinamento para os integrantes do serviço de telefonia, com foco em qualificar o serviço prestado. Também está em elaboração um projeto para realizar melhorias e ampliar a central telefônica. “Sabemos que há uma demanda maior do que a atual capacidade de atendimento. Por isso, estamos buscando alternativas que possam aprimorar este canal”, explica Gnoatto.

No que se refere ao atendimento no interior, o IPE Saúde atua com o Projeto Facilitadores, que estabelece parcerias com prefeituras no interior do Estado, para que os usuários com dificuldades no uso de tecnologias tenham auxílio no encaminhamento das demandas. Há seis postos em operação até o momento nas seguintes cidades: Bagé, Capão do Cipó, Toropi, São Francisco de Assis, Jaguari e Estrela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul