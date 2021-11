Polícia Presidente da Câmara de Vereadores e secretário de Obras de Canela são presos em operação que investiga esquema de rachadinhas e outros crimes

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Além de Canela, os mandados foram cumpridos nas cidades de Bom Princípio, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Itajaí e Balneário Camboriú/SC Foto: Polícia Civil/Twitter Além de Canela, os mandados foram cumpridos nas cidades de Bom Princípio, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Itajaí e Balneário Camboriú/SC. (Foto: Polícia Civil/Twitter) Foto: Polícia Civil/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (08), operação no combate à corrupção, fraudes em licitações, peculato, concussões, falsidade ideológica e documental, além de organização criminosa constituída por servidores do Executivo e Legislativo do município de Canela, na Serra Gaúcha.

Além de Canela, os mandados foram cumpridos nas cidades de Bom Princípio, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Itajaí e Balneário Camboriú/SC. No total, foram cumpridas 176 ordens judiciais entre mandados de prisão, busca e apreensão, afastamento de servidores, afastamento de sigilos bancário e fiscal, bloqueio de valores e sequestros de imóveis e veículos.

Coordenada pela Regional de Gramado, a ação contou com apoio das Regionais de Caxias do Sul e de Montenegro, do Departamento Estadual de Investigações Criminais e do Laboratório de Lavagem de Dinheiro do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos.

Foram presos o presidente da Câmara de Vereadores, o Secretário de Obras e o Interventor do Hospital de Caridade de Canela. Também o afastamento cautelar das funções públicas do Secretário de Turismo, do Secretário-Adjunto de Obras e de um servidor da pasta.

O delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pela operação policial, sem revelar detalhes da investigação policial, destaca que é apurado esquema ilegal no alto escalão dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, sendo cumpridas medidas judiciais no âmbito da Presidência da Câmara de Vereadores, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Turismo e Hospital de Caridade de Canela.

As investigações iniciaram-se no início do ano, quando se apurava a prática de desvio de materiais de construção do hospital da cidade. Desde então, as investigações foram aprofundadas, apurando-se a existência de um esquema de fraude de orçamentos para a contratação com o poder público, em que empresas de fachada ligadas a agentes políticos e servidores públicos venciam as disputas públicas para a realização de serviços para a Prefeitura Municipal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia