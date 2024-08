Rio Grande do Sul Perícias médicas são retomadas na sede do IPE Saúde, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Instituto também retomou a realização das provas de vida para pensionistas. (Foto: Matheus Lopes/Ascom-IPE)

Na manhã desta segunda-feira (5), o IPE Saúde volta a realizar perícias médicas presenciais no seu edifício-sede, localizado na avenida Borges de Medeiros nº 1.945, bairro Praia de Belas, zona central de Porto Alegre. Danos causados ao prédio pelas enchentes de maio na região haviam motivado a transferência provisória dos procedimentos para o Centro Clínico do Hospital de Brigada Militar, desde a segunda metade de junho.

O conveniado deve providenciar o agendamento por meio do site ipesaude.rs.gov.br. É necessário chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência em relação ao horário marcado, de posse do cartão do instituto, documento de identificação com foto e laudo completo (já devidamente preenchido), além de eventuais exames solicitados pelo médico.

A logística de transporte público na região conta com diversas linhas de ônibus e lotação, a maioria passando pelo Centro Histórico em direção ao shopping center Praia de Belas, e estádio Beira-Rio e bairro da Zona Sul da cidade.

Casos que demandam perícia

— Correção cirúrgica de linfedema.

— Tratamento cirúrgico de linfedema ao nível do pé.

— Linfedema – ressecação total.

— Linfedema – ressecação parcial.

— Linfedema genital.

— Dermolipectomia (para abdômen em avental).

— Pálpebra – reconstrução total (com ou sem ressecação).

— Ptose palpebral – correção cirúrgica – unilateral.

— Outros defeitos congênitos que não a microtia.

— Reconstrução de unidade anatômica de nariz.

— Correção da hipertrofia mamária (unilateral).

— Diástase do reto abdominal.

Prova de vida

Já o IPE Prev retomou, dias atrás, a realização das provas de vida, suspensas desde maio por causa da situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Pensionistas, aposentados e militares inativos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado que fazem aniversário em agosto já podem realizar o procedimento normalmente.

Cabe ressaltar que a medida não se aplica aos pensionistas em grau de filho que estejam na condição estudante ou equiparados. Para estres, o Instituto de Previdência adota um regramento específico.

A prova de vida é obrigatória e consiste, basicamente, no recadastramento anual, para manutenção das pensões por morte. São solicitadas informações cadastrais como e-mail e número do telefone celular. Com isso, dificulta-se a realização de fraudes no pagamento do benefício. Em caso de dúvida, o site é ipeprev.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

2024-08-04