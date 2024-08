Olimpíada Brasil vence a Polônia e se classifica para as quartas de final do vôlei feminino com a melhor campanha da Olimpíada

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Brasil fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento e nenhum set perdido Foto: Alexandre Loureiro/COB Brasil fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento e nenhum set perdido. (Foto: Alexandre Loureiro/COB) Foto: Alexandre Loureiro/COB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil fechou a participação na primeira fase da Olimpíada de Paris com chave de ouro. Venceu a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 38/36 e 25/14. Gabi foi o grande nome da partida, com 21 pontos. A Seleção verde e amarela garantiu a melhor campanha, com 100% de aproveitamento e nenhum set perdido. Nas quartas de final, vai encarar a República Dominicana. O jogo será nesta terça-feira (6), às 8h (de Brasília).

Os outros duelos das quartas serão: Estados Unidos x Polônia, Itália x Sérvia e China x Turquia. Se as brasileiras passarem pelas dominicanas, pegarão americanas ou polonesas nas semifinais.

Jogo

A Polônia abriu vantagem no início do primeiro set, mas o Brasil conseguiu tirar a diferença e assumir as rédeas do jogo. Com maior volume, especialmente na defesa, a seleção verde e amarela ainda contou com sete pontos da central Thaisa. Mesmo que as polonesas tenham tentado reagir no fim, não ameaçaram a vitória brasileira, que veio com placar de 25 a 21, em ataque de Rosamaria.

Faltam palavras para descrever o que foi a segunda parcial, uma das mais longas da história das Olimpíadas. O Brasil dominou desde o início e, com tranquilidade, abriu 24 a 19. No entanto, a Polônia reagiu e chegou a virar o placar, tendo chances para fechar também. A partir daí, aconteceram várias trocas na liderança do marcador, até que as brasileiras aproveitaram o 11º set point e venceram por incríveis 38 a 36. Àquela altura, Gabi já havia marcado 18 pontos na partida.

Depois do susto, o Brasil sobrou no terceiro set! Abriu vantagem logo no início e só fez com que ela aumentasse com o passar do tempo. Carol brilhou nos bloqueios, Ana Cristina teve ótima passagem pelo saque, e Tainara marcou o 25º ponto. Placar de 25 a 14 e melhor campanha da primeira fase garantida.

Gabi foi a principal pontuadora do Brasil no jogo contra a Polônia, equipe que tinha sido algoz na busca pelo bronze da Liga das Nações de 2024. A camisa 10 marcou 21 pontos neste domingo. No momento mais complicado da partida, quando a seleção verde e amarela desperdiçava chances de encerrar o segundo set, ela foi a responsável por desafogar a equipe. Fez 12 pontos na parcial, incluindo o que definiu a vitória por 38 a 36.

Estreia

Natinha fez sua primeira partida nos Jogos de Paris. Ela foi convocada como 13ª atleta da lista de Zé Roberto e acabou relacionada porque Lorenne sentiu um desconforto na panturrilha direita. A camisa 14 entrou para ajudar no fundo de quadra, mas sem ocupar a tradicional posição de líbero. Caso Lorenne se recupere a tempo das quartas, a mudança será desfeita, e Natinha não ficará à disposição.

