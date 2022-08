Tecnologia iPhone 14 e novos fones de ouvido: o que esperar do evento da Apple em setembro

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rumores dão conta de que este ano o evento será realizado no dia 7 de setembro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple realiza em setembro seu grande evento anual para anúncio de novos produtos, e além de três novos Apple Watch, um novo iPad de entrada redesenhado e novo AirPods Pro, teremos os novos modelos da série iPhone 14 que devem apostar em grandes mudanças, como um painel frontal renovado para a dupla mais poderosa e a substituição do iPhone compacto por um modelo maior.

Enquanto o foco do evento de setembro será o iPhone e o ecossistema que gira em torno do dispositivo, incluindo relógios e fones de ouvido, a Apple prepara para outubro uma apresentação especial dedicada para anunciar novos iPads e Macs. Confira a seguir tudo o que se sabe até o momento:

Embora a empresa ainda não tenha confirmado detalhes de data e horário, rumores apontam cada vez mais precisamente que este ano o evento será realizado no dia 7 de setembro, primeira quarta-feira do mês e feriado no Brasil.

A apresentação deve acontecer às 10h no horário local da Califórnia, sendo assim, 14h pelo horário de Brasília (DF).

Você poderá acompanhar o evento ao vivo pelo site oficial da Apple, aplicativo Apple TV em dispositivos da empresa ou ainda pelo YouTube.

Quatro novos modelos de iPhone serão apresentados este ano, duas opções mais baratas e duas opções premium com recursos exclusivos que representarão um grande salto em relação ao ano anterior.

Os novos iPhone 14 e 14 Plus (ou Max) chegarão com visual já conhecido apostando no notch para Face ID e câmera frontal no alto do display, laterais de alumínio fosco, câmera dupla de 12 MP e o mesmo chip A15 Bionic presente no iPhone 13 Pro, com GPU de 5 núcleos em vez de 4 núcleos.

O iPhone 14 Plus chegará como substituto da compacta versão Mini após dois anos de baixas vendas da versão de 5,4 polegadas. Dessa forma, o iPhone 14 manterá o display de 6,1″ e o iPhone 14 Plus terá 6,7″.

Em relação aos novos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, a Apple prepara grandes mudanças para as versões premium, incluindo novo painel frontal com bordas mais finas e entalhe exclusivo em formato de “i”. A câmera traseira será ainda maior e terá sensor principal de 48 MP para gravação de vídeo em 8K e vários outros diferenciais.

Apple Watch

Diferente dos últimos anos, a Apple deve apresentar em setembro três modelos de relógios inteligentes: o Apple Watch SE de segunda geração, o Watch Series 8 e uma versão mais resistente mirando atletas e profissionais esportivos.

O Watch SE 2 deve manter o visual já conhecido com bordas simétricas caixa de alumínio em tamanhos de 40 mm e 44 mm, mas apostando no chip S8 de última geração e recebendo sensores como o ECG (eletrocardiograma) e/ou SpO2 (saturação de oxigênio no sangue).

O Watch 8, por sua vez, será o modelo premium que já estamos acostumados, tendo Tela Sempre Ativa para exibir mostradores mesmo com o relógio bloqueado, mantendo o display de bordas mais finas e curvas mais pronunciadas em tamanhos de 41 mm e 45 mm e maiores novidades em rastreamento de atividades físicas, saúde e monitoramento de sono.

Por fim teremos a estreia do Apple Watch Pro ou Watch Extreme. O relógio deve apresentar pequenas mudanças de design em relação ao Watch 8, se destacando pela chegada de uma versão maior que 45 mm com mais bateria, exclusiva função de termômetro para medição de temperatura corporal e outros recursos exclusivos.

AirPods Pro 2

Com praticamente mesmo design do modelo apresentado em 2019, o novo AirPods Pro de segunda geração deve ser apresentado pela Apple com melhorias em desempenho de som, codec Apple Lossless (ALAC) e LC3 para áudio Hi-Fi de alta qualidade, suporte para Bluetooth 5.2 de menor consumo energético.

Vazamentos já mostraram o novo estojo de carregamento com furo na lateral para alças de transporte e alto-falante embutido para encontrar o acessório quando não estiver visível, o que sugere a chegada de recursos do AirTag para localização de alta precisão pela rede Find My (Buscar).

Com a Apple obrigada a adotar o conector USB-C em iPhones a partir de 2024, é esperado que a empresa comece a implementar o conector universal em mais dispositivos e acessórios além de Macs. Mas, até o momento, é incerto afirmar se o AirPods Pro 2 chegará de fábrica USB-C.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia