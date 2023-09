Tecnologia iPhone 15: Apple revela data de lançamento do novo celular no Brasil

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Smartphone foi lançado nos Estados Unidos no dia 22 de setembro. (Foto: Bloomberg)

Revelado na semana passada pela Apple, o iPhone 15 acaba de ganhar uma data de lançamento no Brasil. Segundo anúncio feito pela companhia americana nessa quarta-feira (27), a pré-venda novo smartphone começou oficialmente no mesmo dia. Já a venda, quando o aparelho chega às lojas, ficou para 29 de setembro.

O lançamento vem uma semana após o início das vendas nos Estados Unidos. Segundo a Apple, a janela de lançamento foi mais rápida neste ano, já que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou o celular mais rápido, o que permitiu a comercialização mais rápida.

A família do iPhone 15 é composta por quatro modelos, assim como nos anos anteriores. Neste ano, as novidades são a chegada da Ilha Dinâmica a todos os celulares, o que permite mais interações do usuário com o topo da tela do aparelho. Além disso, há também a entrada de padrão USB-C, exigência da União Europeia para todas as fabricantes de dispositivos no bloco econômico — algo bom para o consumidor.

Neste ano, o aparelho de entrada é o iPhone 15, com tela de 6,1 polegadas, câmera traseira dupla, chip A16 Bionic (de 2022), entrada USB-C e a Ilha Dinâmica. Com capacidade de 128 GB, 256 GB e 512 GB, o smartphone é vendido a partir de R$ 7,3 mil nas cores rosa, azul, verde, amarelo, branco e preto.

O iPhone 15 Plus é o irmão de tamanho maior, com tela de 6,7 polegadas. De resto, trata-se de um celular exatamente igual ao iPhone 15 “normal”. Por conta do display maior, os preços também crescem, saindo de R$ 8,3 mil e indo até R$ 10,6 mil, a depender da capacidade de armazenamento.

Os dois destaques da família ficam com a família “Pro”. O iPhone 15 Pro traz tela de 6,1 polegadas, câmera traseira tripla, chip A17 Pro (de 2023), entrada USB-C, acabamento lateral em titânio e o novo Botão Ação, que permite customizar a função do clique. As cores disponíveis são grafite, azul, branco e preto e os preços vão de R$ 9,3 mil a R$ 13,1 mil.

Já o iPhone 15 Pro Max traz as mesmas cores, mas num tamanho maior, já que a tela é de 6,7 polegadas. Ainda, ao contrário dos anos anteriores, o modelo tem um recurso exclusivo: a lente teleobjetiva é mais potente, com zoom óptico de até 5x — antes, era 3x. Isso permite simular imagens como se fossem tiradas de uma lente de 120 milímetros de uma câmera profissional. Os preços partem de R$ 10,1 mil e vão até R$ 14 mil, com capacidade máxima de 1 TB.

Também revelados pela Apple na semana passada, o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 (relógios inteligentes da marca) não ganharam data de lançamento no Brasil ainda.

Preços de antigos celulares caem

Depois do lançamento do iPhone 15, a Apple derrubou os preços dos antigos modelos à venda no Brasil. Os valores foram diminuídos em até 24%, a depender do aparelho e da capacidade de armazenamento.

O iPhone 14 Plus, lançado em 2022 com display de 6,7 polegadas, foi o dispositivo que registrou as maiores quedas nos preços do Brasil. A versão de entrada, com armazenamento de 128 GB, saiu de R$ 8.599,00 para R$ 6.499,00 nesta terça-feira, redução de 24,4%.

A diferença de preço entre o iPhone 14 e o iPhone 13, de 2021, é menor, o que pode tornar o celular de 2022 mais interessante para os consumidores. A diferença entre os celulares está na câmera, que é mais eficaz ao gravar vídeos e nas selfies — de resto, ambos celulares são praticamente idênticos e dividem o mesmo processador, o chip A15 Bionic (de 2021).

